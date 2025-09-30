नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप में अपने चैंपियनशिप खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कप्तान एलिसा हीली ने कहा कि उनका ध्यान इस आयोजन में टीम का नेतृत्व करने पर है। 2022 में एक प्रभावशाली अभियान के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया है और हमेशा की तरह महत्वाकांक्षी है। अब खुद हीली के नेतृत्व में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम इतिहास, फॉर्म और प्रेरणा के साथ उपमहाद्वीप में पहुंची है। कप्तानी को हल्के में नहीं लेने वाली हीली ने कहा कि वह 'सफलता के लिए प्रेरित' हैं क्योंकि टीम रिकॉर्ड आठवें विश्व कप खिताब की तलाश में है।

जियोस्टार से बात करते हुए हीली ने टीम की कप्तानी और दबाव से निपटने के बारे में बात करते हुए कहा, 'मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर है और वो है टीम को वनडे विश्व कप तक ले जाना। मैं इसे हल्के में नहीं लेती, बल्कि इस टूर्नामेंट में सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, इसलिए यह एक दिलचस्प संतुलन है। हर कोई ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहता है, लेकिन हम दबाव में भी संयमित रहते हैं और मुश्किल समय में भी वापसी करते हैं। इसी तरह हम लय को अपने पक्ष में लाते हैं।'

मध्यक्रम की बल्लेबाज बेथ मूनी ने टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया की मानसिकता के बारे में बात की और कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई होने के नाते, हमारा रवैया कभी हार न मानने वाला है। हम हमेशा मुकाबले में रहते हैं और मानते हैं कि हम किसी भी स्थिति में जीत सकते हैं। जीतने की इच्छाशक्ति और इस टीम में मौजूद विश्वास ही काम पूरा करता है।'

दिग्गज ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ने 7 बार की चैंपियन टीम के विश्वास और लय के बारे में बात करते हुए कहा, 'जीतने की मानसिकता हमेशा विश्वास पर आधारित होती है। खेल बहुत जल्दी बदल सकता है; बस एक पल लगता है। ऐसा पहले कई बार करने के बाद हमें खुद पर भरोसा है कि हम इसे फिर से कर सकते हैं।'

जॉर्जिया वेयरहैम चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुईं। इस बारे में और टीम की निर्ममता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'पिछला विश्व कप चोट के कारण चूकना कठिन था, इसलिए इस साल खेलने का मौका मिलना रोमांचक है, खासकर भारत में जहां इसके अद्भुत प्रशंसक हैं। मुझे लगता है कि इस टीम की पहचान इसकी निर्ममता है। हम अक्सर मुश्किल में रहे हैं, लेकिन अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग समय पर खड़े होकर हमें बचाया है। एलिसा पूरे जोश और ऊर्जा के साथ नेतृत्व करती हैं, विकेट के पीछे इतनी ऊर्जा के साथ, उन्हें इस विश्व कप में देखना रोमांचक होगा।'

इस बीच, हीली की उप-कप्तान ताहलिया मैकग्राथ ने नेतृत्व संतुलन पर बात की और कहा, 'एलिसा और मैं बहुत अलग लोग हैं, लेकिन हम मैदान पर एक-दूसरे के पूरक हैं। वह बेहद भावुक और मुखर हैं, जबकि मैं शांत रहने की कोशिश करती हूं। उनके साथ ऐसा संतुलन बनाए रखना और काम करना अच्छा लगता है। और मेगन शुट्ट, वह बेहद सुसंगत, बेहद विश्वसनीय हैं, और सबसे कठिन ओवर फेंकती हैं। वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हर किसी की नजरों से ओझल रहती है। मैदान के बाहर, वह हमारी टीम की डीजे है और वाकई बहुत कूल है।' ऑस्ट्रेलिया अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत बुधवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा।

