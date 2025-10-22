रोड्ज , ग्रीस ( निकलेश जैन ) विश्व कप से ठीक पहले हो रहे यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 में इस समय सभी प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों विभिन्न क्लब से खेलते हुए खुद को विश्व कप के लिए तैयार कर रहे है ,सात राउंड के इस आयोजन में तीसरे राउंड में आखिरकार विश्व चैम्पियन डी गुकेश सुपर चैस क्लब से खेलते हुए नजर आए और उन्होने अपनी टीम के पहले बोर्ड पर अर्मेनिया के सेरगई मोवेशियन को पराजित करते हुए शानदार शुरुआत की । वही अर्जुन एरिगैसी इस टूर्नामेंट में सबसे उच्च रेटिंग वाले भारतीय हैं और वह अलकलोइड टीम के लिए अब तक तीन राउंड में एक ड्रॉ और दो जीत दर्ज कर चुके है , इसी टीम से खेलते हुए अरविंद चितांबरम नें लगातार तीन जीत दर्ज की है । नोवि बोर से खेल रहे विदित गुजराती नें भी अब तक शानदार खेल दिखाया है और अपनी टीम के लिए लगातार दो जीत दर्ज कर चुके है तो निहाल सरीन नें बायगेंपेंदिक चैस स्पोर्ट्स टीम से खेलते हुए दो जीत दर्ज की है , वहीं महिला वर्ग में खेल रही दिव्या देशमुख नें मोंटे कार्लो टीम के लिए दो बाज़ियाँ ड्रॉ खेली है जबकि एक मुक़ाबले में पूर्व विश्व जूनियर चैम्पियन अलेक्सन्द्रा मलत्सेवस्कया को पराजित किया है । विश्व कप के पहले भारतीय खिलाड़ियों का लय में आना देश के लिए अच्छा संकेत है ।