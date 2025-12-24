नई दिल्ली: पिछले सीजन में खिताब से बेहद करीब पहुंचने के बाद JSW सोर्मा हॉकी क्लब अब महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में एक कदम आगे जाने के इरादे से उतरेगा। उद्घाटन सत्र में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने के बावजूद फाइनल में मामूली अंतर से चूकने वाली यह टीम इस बार खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है।

गोलकीपिंग बनी सबसे बड़ी ताकत

JSW सोर्मा हॉकी क्लब की सबसे बड़ी मजबूती उसका गोलकीपिंग विभाग है। टीम की सह-कप्तान और दिग्गज गोलकीपर सविता, जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए 300 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे किए हैं, एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगी। पिछले सीजन में उन्हें ‘गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया था। उनके साथ भारतीय जूनियर महिला टीम की पहली पसंद गोलकीपर निधि भी होंगी, जिन्होंने हाल ही में एफआईएच जूनियर महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था।

डिफेंस और मिडफील्ड में अनुभव और युवा जोश का मेल

रक्षा पंक्ति में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी पेनी स्क्विब और भारत की उभरती स्टार ज्योति पर भरोसा रहेगा, जिन्हें पिछले सीजन ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया था। इस बार जापान की अनुभवी डिफेंडर शिहोरी ओइकावा भी टीम से जुड़ी हैं। मिडफील्ड की कमान भारतीय कप्तान सलिमा टेटे संभालेंगी, जो अपनी नेतृत्व क्षमता और खेल की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए जानी जाती हैं। उनके साथ कई भारतीय और विदेशी अनुभवी खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे।

आक्रमण में ग्रानाटो और युवा भारतीय खिलाड़ियों पर नजर

फॉरवर्ड लाइन में अर्जेंटीना की स्टार खिलाड़ी मारिया जोसे ग्रानाटो टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी, जिन्होंने अपने करियर में 145 से ज्यादा गोल किए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की ओलिविया शैनन और भारत की युवा जोड़ी सोनम व मुमताज खान से भी टीम को काफी उम्मीदें हैं। पिछले सीजन सोनम सबसे ज्यादा गोल करने वाली भारतीय खिलाड़ी रही थीं।

कोचिंग और आगे की चुनौती

टीम की कोचिंग एक बार फिर जूड मेनेजेस के हाथों में होगी, जिनकी रणनीति ने पिछले सीजन टीम को निरंतरता दिलाई थी। हालांकि, कुछ अहम विदेशी खिलाड़ियों के जाने से टीम को संतुलन बनाना होगा। JSW सोर्मा हॉकी क्लब अपना पहला मुकाबला 29 दिसंबर 2025 को रांची में श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स के खिलाफ खेलेगा, जहां उसकी नजरें इस बार ट्रॉफी पर टिकी होंगी।