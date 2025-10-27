Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

रोड्ज , ग्रीस ( निकलेश जैन ) यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 के बेहद महत्वपूर्ण मुक़ाबले में सुपर चैस क्लब के पहले बोर्ड पर खेलते हुए भारत के वर्तमान विश्व चैम्पियन डी गुकेश नें अपने चिर प्रतिद्वंदी अलकलोइड टीम से खेल रहे भारत के नंबर एक और दुनिया के नंबर चार खिलाड़ी अर्जुन एरीगैसी को पराजित करते हुए ना सिर्फ अर्जुन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड को सुधारते हुए विश्व रैंकिंग में और सुधार करते हुए खुद को नौवे स्थान पर पहुंचाया बल्कि अपनी टीम को एक बेहद महत्वपूर्ण मुक़ाबले में 3.5-2.5 से जीत दिलाते हुए ख़िताबी जीत के बेहद नजदीक पहुंचा दिया है । गुकेश नें सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए क्वीन पान ओपनिंग में शुरुआत से एक प्यादे की बढ़त हासिल कर ली थी और अंत में अर्जुन के ऊंट पर उनके घोड़े से शानदार खेल नें उन्हे 53 चालों में जीत दिला दी । विश्व कप के पहले यह जीत गुकेश के लिए उनके खोये आत्मविश्वास को लौटाने का काम करेगी क्यूँ की अर्जुन इस समय शानदार शतरंज खेल रहे है और एक दिन पहले ही अर्जुन नें जर्मनी के विंसनेट केमर पर शानदार जीत दर्ज की थी , ऐसे में गुकेश की जीत मायने रखती है ।

पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे गुकेश के लिए किसी मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ क्लासिकल मुक़ाबले में लंबे समय बाद आई यह जीत उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित होगी । विश्व कप के ठीक पहले गुकेश की रेटिंग में भी खासा सुधार देखने को मिल रहा है । 

वहीं महिला वर्ग में भारत की दिव्या देशमुख नें मोंटे कारले क्लब को लगातार छठी जीत दिलाते हुए क्लब को एक राउंड पहले ही विजेता बनने में मदद की है ।