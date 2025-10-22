रोड्ज , ग्रीस ( निकलेश जैन ) विश्व कप आरंभ होने में बस 8 दिन बचे है पर दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी इस समय चल रही यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 में खेलते हुए नजर आ रहे है । इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 16 भारतीय खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है, जिनमें से 14 खिलाड़ी पुरुष वर्ग और 2 खिलाड़ी महिला वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। विश्व रैंकिंग में चौथे नंबर पर रहने वाले अर्जुन एरिगैसी इस टूर्नामेंट में सबसे उच्च रेटिंग वाले भारतीय हैं और वह अलकलोइड टीम के लिए खेलेंगे। वहीं, मौजूदा विश्व चैम्पियन डी गुकेश﻿ अपनी टीम सुपरचेस﻿ के लिए खेलेंगे। महिला वर्ग में, विश्व कप विजेता जीएम दिव्या देशमुख केरसल चेस मोंटों कार्लो की ओर से और आईएम वंतिका अग्रवाल तजफ़ून एस के की टीम का हिस्सा हैं।अन्य पुरुष भारतीय खिलाड़ियों में विदित गुजराती और अरविंद चितांबरम पर सबकी नजरे रहेंगी ।

यह टूर्नामेंट कुल सात राउंड में आयोजित होता है, जहाँ हर दिन शाम 5:30 बजे भारतीय समयानुसार मुकाबले शुरू होंगे। आयोजन स्थल में भव्य इतिहास वाला पैलेस ऑफ द ग्रैंड मास्टर ऑफ नाइट्स ऑफ रोडोस﻿ है, जिसने शतरंज की बहादुरी, रणनीति और दिमागी कौशल की गाथाओं को देखा है। इस बार 122 टीमों और करीब 800 खिलाड़ियों की भागीदारी रही है, जिनके बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

गुकेश और अर्जुन के पास विश्व कप से पहले अपनी फीडे रेटिंग को सुधारने का एक अच्छा मौका होगा । भारतीय खिलाड़ियों द्वारा इस प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल की उम्मीद है।