स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 का सीजन एक बार फिर क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है। 28 मार्च से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में जहां दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, वहीं कई नए विदेशी सितारे भी पहली बार IPL में अपनी चमक बिखेरते नजर आएंगे।

हर साल की तरह इस बार भी मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों ने युवा और उभरते खिलाड़ियों पर दांव लगाया है। आइए जानते हैं उन टॉप विदेशी खिलाड़ियों के बारे में, जो IPL 2026 में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं।

पथुम निसांका (दिल्ली कैपिटल्स)

श्रीलंका के भरोसेमंद बल्लेबाज निसांका पिछले कुछ सालों में शानदार फॉर्म में रहे हैं। Delhi Capitals ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में खरीदा है और टीम को उनसे मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी।

फिन एलन (कोलकाता नाइट राइडर्स)

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज एलन ने ICC Men's T20 World Cup 2026 में 33 गेंदों में शतक ठोककर तहलका मचा दिया था। Kolkata Knight Riders ने उन्हें 2 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है।

बेन डकेट (दिल्ली कैपिटल्स)

इंग्लैंड के आक्रामक ओपनर डकेट भी दिल्ली टीम का हिस्सा होंगे। 217 टी20 मैचों में 5,000+ रन और 140+ स्ट्राइक रेट उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाता है।

ब्लेसिंग मुजरबानी (कोलकाता नाइट राइडर्स)

6.5 फीट लंबे इस तेज गेंदबाज को KKR ने रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। उन्होंने हालिया वर्ल्ड कप में 13 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की है।

अल्लाह गजनफार (मुंबई इंडियंस)

19 वर्षीय मिस्ट्री स्पिनर को Mumbai Indians ने 4.80 करोड़ में खरीदा है। 63 टी20 मैचों में 77 विकेट लेकर वे पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं।

जैक एडवर्ड्स (सनराइजर्स हैदराबाद)

ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर एडवर्ड्स को Sunrisers Hyderabad ने 3 करोड़ में टीम में शामिल किया है। वे बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने में सक्षम हैं।

जैकब डफी (आरसीबी)

तेज गेंदबाज डफी ने पिछले साल टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया। Royal Challengers Bengaluru ने उन्हें 2 करोड़ में खरीदा है।

