स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा है केएल राहुल का बल्लेबाजी रोल। टीम के भीतर उनकी पोजीशन को लेकर असमंजस अब बहस का मुद्दा बन चुका है, जो पूरे सीजन पर असर डाल सकता है।

IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन, फिर भी सवाल

केएल राहुल ने IPL 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने 13 पारियों में 539 रन बनाए, औसत लगभग 54 रहा और स्ट्राइक रेट करीब 150 के आसपास था। इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी बल्लेबाजी पोजीशन तय नहीं हो पाई, जिससे टीम कॉम्बिनेशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

एस बद्रीनाथ ने उठाए सवाल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने इस मुद्दे को खुलकर सामने रखा। उन्होंने कहा कि हर साल दिल्ली की बल्लेबाजी क्रम को लेकर उलझन बनी रहती है। उनके मुताबिक, राहुल ओपनिंग करना चाहते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहता है। यह स्थिति लंबे समय से चल रही है और इसे जल्द सुलझाना जरूरी है।

असली विवाद: ओपनर या मिडिल ऑर्डर?

केएल राहुल के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वह ओपनिंग में ज्यादा सफल रहे हैं। उन्होंने IPL में 4400 से ज्यादा रन ओपनर के तौर पर बनाए हैं और उनका औसत करीब 50 के आसपास है। ओपनिंग करते हुए वह पारी को कंट्रोल करते हैं और मैच की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से खेलना पड़ता है, जिससे उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है।

IPL 2025 में रोल का असर

IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल को 7 पारियों में नंबर 4 पर उतारा। हालांकि उन्होंने कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ओपनिंग के मुकाबले उनकी निरंतरता और प्रभाव कम नजर आया। सीजन के अंत में जब उन्हें फिर से ओपनिंग का मौका मिला, तो उन्होंने शतक जड़कर अपनी ताकत फिर साबित कर दी।

टीम कॉम्बिनेशन बना बड़ी चुनौती

दिल्ली कैपिटल्स के पास इस बार मजबूत लेकिन जटिल बल्लेबाजी लाइन-अप है। टॉप ऑर्डर में बेन डकेट, पाथुम निसांका, पृथ्वी शॉ और अभिषेक पोरेल जैसे विकल्प मौजूद हैं। मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और नितीश राणा जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते हैं। ऐसे में अगर राहुल ओपनिंग करते हैं तो एक विदेशी खिलाड़ी को बाहर बैठाना पड़ेगा, जबकि मिडिल ऑर्डर में खेलने पर टीम अपने सबसे मजबूत ओपनर का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगी।

IPL 2026 के लिए क्या है खतरा?

केएल राहुल की भूमिका को लेकर यह असमंजस दिल्ली कैपिटल्स के पूरे अभियान को प्रभावित कर सकता है। IPL जीतने वाली टीमें आमतौर पर अपने मुख्य खिलाड़ियों के रोल को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहती हैं। अगर दिल्ली इस मुद्दे को जल्दी नहीं सुलझाती, तो यह उनके खिताबी सपने को नुकसान पहुंचा सकता है।