स्पोर्ट्स डेस्क : केएल और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL 2026 से पहले सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। शानदार फॉर्म में होने के बावजूद राहुल की बल्लेबाजी पोज़िशन को लेकर टीम मैनेजमेंट के साथ मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। जहां राहुल ओपनिंग करना चाहते हैं, वहीं टीम उन्हें मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में यह विवाद टीम के संतुलन और खिलाड़ी की भूमिका दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है।

मेगा ऑक्शन से लेकर अब तक का सफर

KL राहुल को पिछले मेगा ऑक्शन में 14 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। उम्मीद थी कि उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन टीम ने यह भूमिका Axar Patel को सौंप दी। इसके बावजूद राहुल ने अपने प्रदर्शन से कोई कमी नहीं छोड़ी और IPL 2025 में बेहतरीन बल्लेबाजी की।

IPL 2025 में दमदार प्रदर्शन

राहुल ने 2025 सीज़न में सिर्फ 13 पारियों में 539 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम रही, लेकिन इसके बावजूद उनकी बल्लेबाजी पोजिशन को लेकर असमंजस बना रहा।

बैटिंग ऑर्डर बना विवाद की जड़

पूर्व क्रिकेटर Subramaniam Badrinath ने इस मुद्दे को खुलकर उठाया है। उनका मानना है कि हर सीज़न राहुल की बल्लेबाजी पोज़िशन एक पहेली बन जाती है। राहुल जहां ओपनिंग करना पसंद करते हैं, वहीं टीम मैनेजमेंट उन्हें मिडिल ऑर्डर में देखना चाहता है, यही टकराव की मुख्य वजह बन रहा है।

बद्रीनाथ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या राहुल दिल्ली कैपिटल्स में पूरी तरह सहज हैं। बार-बार बैटिंग ऑर्डर बदलने से किसी भी खिलाड़ी की लय प्रभावित हो सकती है, और यही स्थिति राहुल के साथ भी देखने को मिल रही है।

नई टीम कॉम्बिनेशन ने बढ़ाई चुनौती

IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने स्क्वॉड को और मजबूत किया है। टीम में Pathum Nissanka और Ben Duckett जैसे विदेशी ओपनर्स शामिल किए गए हैं। वहीं, Prithvi Shaw की वापसी भी हुई है, जिससे ओपनिंग स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है।

मिडिल ऑर्डर भी दिख रहा मजबूत

दिल्ली का मिडिल ऑर्डर भी काफी संतुलित नजर आ रहा है। Nitish Rana, David Miller और Tristan Stubbs जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा Ashutosh Sharma फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि Sameer Rizvi को भी मौके मिल सकते हैं।

टीम इंडिया में वापसी के लिए अहम होगा IPL 2026

KL राहुल ने पिछले एक साल में टेस्ट और वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, उन्होंने ICC Men's T20 World Cup 2022 के बाद से भारत के लिए कोई T20I मैच नहीं खेला है। ऐसे में IPL 2026 उनके लिए सिर्फ एक लीग नहीं, बल्कि भारतीय T20 टीम में वापसी का बड़ा मौका भी होगा।