स्पोर्ट्स डेस्क : सेमीफाइनल के सफर तक बीच में लडखडाने वाली भारतीय टीम को अब गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले टी20 विश्व कप के अंतिम चार के मुकाबले में इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों की चुनौती का सामना करना होगा जिसमें दोनों टीम एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी।

हेह टू हेट

कुल मैच - 29

इंग्लैंड - 12 जीत

भारत - 17 जीत

हेह टू हेट (टी20 विश्व कप)

कुल मैच - 5

इंग्लैंड - 2 जीत

भारत - 3 जीत

पिछले 5 मैच के नतीजे :

1. भारत बनाम इंग्लैंड - भारत 150 रन से जीता, 2 फरवरी, 2025

2. भारत बनाम इंग्लैंड - भारत 15 रन से जीता, 31 जनवरी, 2025

3. भारत बनाम इंग्लैंड - इंग्लैंड 26 रन से जीता, 28 जनवरी, 2025

4. भारत बनाम इंग्लैंड - भारत 2 विकेट से जीता, 25 जनवरी, 2025

5. भारत बनाम इंग्लैंड - भारत 7 विकेट से जीता, 22 जनवरी, 2025

पिच रिपोर्ट

वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की लाल मिट्टी पर स्पिनर बहुत काम आ सकते हैं। अगर पिच पारंपरिक तरीके से चलती है, तो बैट्समैन सपनों के शहर में यहां काफी समय बिताना पसंद करेंगे। मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के सभी वेन्यू में से वानखेड़े स्टेडियम बैटर्स के लिए स्वर्ग हो सकता है। इस ग्राउंड पर 2 फरवरी 2025 को इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 247 रन बनाए थे और मैच भी जीता था। 254 इस ग्राउंड पर अब तक का सबसे ज़्यादा T20I रन है। अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम किसी तरह 210 और 220 के बीच स्कोर बना लेती है, तो यह दूसरी बैटिंग साइड के लिए एक मुश्किल चुनौती होगी।

मौसम

मुंबई में इस सेमीफाइनल के लिए आसमान साफ रहने का अनुमान है। शहर में क्रिकेट खेलने के लिए हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और ह्यूमिडिटी का लेवल 60 प्रतिशत से ज्यादा होने की संभावना है।

संभावित प्लेइंग XI

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

इंग्लैंड : फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद