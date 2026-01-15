स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके दो पाकिस्तानी मूल के स्पिनर खिलाड़ी, आदिल राशिद और रिहान अहमद, अभी तक भारत के वीज़ा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस वजह से उनका श्रीलंका दौरे के लिए समय पर शामिल होना भी अनिश्चित हो गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को भरोसा है कि दोनों खिलाड़ी वीज़ा समय पर हासिल कर लेंगे, लेकिन इस देरी ने टीम की तैयारी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

वीज़ा देरी का असर

एक रिपोर्ट के अनुसार, राशिद और अहमद श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तैयारी श्रृंखला में टीम के साथ यात्रा करने में असमर्थ रह सकते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वे कब हॅरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से जुड़ पाएंगे।

यह पहली बार नहीं है जब इंग्लैंड के पाकिस्तानी मूल खिलाड़ी वीज़ा संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। पिछली भारत यात्रा में ऑफ़-स्पिनर शोएब बशीर पहले टेस्ट मैच से चूक गए थे क्योंकि उनका वीज़ा समय पर नहीं आया था। तेज गेंदबाज साकिब महमूद भी पहले इसी तरह की समस्या का सामना कर चुके हैं।

टीम की तैयारी और दबाव

ECB को उम्मीद है कि उनके मुख्य स्पिनर जल्द ही वीज़ा हासिल कर लेंगे। इंग्लैंड पहले ही आत्मविश्वास में कमी का सामना कर रही है क्योंकि उन्होंने अशेज़ 2025-26 में 4-1 से हार झेली थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टीम के ऑफ-फील्ड गतिविधियों पर भी जांच चल रही है। वर्तमान सफेद गेंद कप्तान हॅरी ब्रुक को न्यूज़ीलैंड में नाइटक्लब विवाद के कारण जुर्माना भी भुगतना पड़ा।

हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम और ब्रुक के लिए यह बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड अच्छा प्रदर्शन करे और कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी।

श्रीलंका के लिए सीमित ओवरों की श्रृंखला

इंग्लैंड श्रीलंका के खिलाफ तीन ODI और तीन T20I खेलने के लिए तैयार है। ODI सीरीज 22 जनवरी से कोलंबो में शुरू होगी। T20I श्रृंखला 30 जनवरी से पल्लेकले में खेली जाएगी।

T20 वर्ल्ड कप 2026 का कार्यक्रम

श्रृंखला के आखिरी मैच के बाद, इंग्लैंड भारत के लिए रवाना होगी। टीम ग्रुप C में नेपाल, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और इटली के साथ खेलती दिखेगी। उनका पहला मैच 8 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगला मैच 11 फरवरी को उसी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश और इटली के खिलाफ मैच क्रमशः 14 और 16 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होंगे।