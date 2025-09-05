लंदन : हैरी ब्रुक की कप्तानी में इंग्लैंड का 50 ओवरों के प्रारूप में खराब प्रदर्शन तब और बड़ी निराशा का कारण बन गया जब दक्षिण अफ्रीका ने 1998 के बाद से इंग्लैंड के घरेलू मैदान पर अपनी पहली एकदिवसीय श्रृंखला जीत दर्ज की और 'क्रिकेट के घर' लॉर्ड्स में तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच के बाद 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। दक्षिण अफ्रीका ने रनों के तूफानी दौर में इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। प्रोटियाज खिलाड़ियों ने कोई खास जश्न नहीं मनाया और वे शांति से आगे बढ़ते रहे जबकि इंग्लैंड अपनी इस दुर्दशा पर विचार करने को मजबूर था।

एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहने के कारण 2027 विश्व कप के लिए स्वतः क्वालीफाई करने की उनकी संभावना अब खतरे में है। 2019 के विश्व चैंपियन ने भारत में 2023 विश्व कप के बाद से 21 एकदिवसीय मैचों में से केवल 7 में जीत हासिल की है। उनके शर्मनाक प्रदर्शन में इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप-स्टेज से एक भयानक हार और भारत में एक श्रृंखला हार शामिल है।

वेस्टइंडीज को तीन मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के बावजूद जो ब्रूक की इस प्रारूप में पहली कप्तानी थी, इंग्लैंड आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में आठवें स्थान पर है। यदि प्रारूप में उनका ऐसा प्रदर्शन जारी रहता है, तो उनके स्वत: योग्यता प्राप्त करने से चूकने का खतरा है। अभी तक वे अफगानिस्तान से चार अंक पीछे हैं और नंबर एक टीम भारत से 37 अंक पीछे हैं।

विश्व कप के 2027 संस्करण में 14 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा की जाएगी। इंग्लैंड के पास अपनी किस्मत बदलने और अपनी स्थिति तथा कट-ऑफ अंक के बीच एक अच्छा अंतर बनाए रखने के लिए अभी भी 18 महीने हैं। एशेज से पहले, वे दूसरे नंबर की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विदेशी श्रृंखला में भिड़ेंगे। इसके बाद टी20 विश्व कप से पहले तीन और मैच खेलने के लिए श्रीलंका जाएंगे।

अगले साल कुछ मजबूत प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे भारत के साथ तीन मैचों की श्रृंखला खेलेंगे, पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला में भाग लेंगे और सर्दियों में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे। इंग्लैंड के लिए चिंता की बात यह है कि उनसे नीचे की टीमों को ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा जो कागज पर मजबूत नहीं दिखते। अगर दो टीमें इंग्लैंड को हराने में कामयाब रहीं, तो ब्रूक की टीम को इस बड़े आयोजन में प्रवेश पाने के लिए मानक योग्यता प्रक्रिया से गुजरना होगा।