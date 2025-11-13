पर्थ : इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले सप्ताह से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पूर्व गुरुवार को तब झटका लगा जब उसके तेज गेंदबाज मार्क वुड को हैमस्ट्रिंग में जकड़न के कारण एकमात्र अभ्यास मैच के बीच से हटना पड़ा।

इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच में पर्थ के लिलाक हिल में मैदान छोड़ने से पहले वुड ने आठ ओवर गेंदबाजी की। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अनुसार यह पहले ही तय कर लिया गया था कि वुड अभ्यास मैच में आठ ओवर गेंदबाजी करेंगे।

बोर्ड ने बताया कि वुड का शुक्रवार को स्कैन किया जाएगा और वह शनिवार को फिर से गेंदबाजी करेंगे। यह 35 वर्षीय खिलाड़ी घुटने की सर्जरी के बाद पिछले नौ महीनों से खेल से बाहर हैं। वह अपने पैर पर पट्टी बांधकर अभ्यास कर रहे थे। पहला टेस्ट 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होगा।