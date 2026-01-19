दुबई : भारतीय गोल्फर्स शुभंकर शर्मा और युवराज सिंह संधू को Hero Dubai Desert Classic 2026 में खेलने का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 22 से 26 जनवरी तक दुबई के एमिरेट्स गोल्फ क्लब में आयोजित होगा।

दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी से Rolex Series के इस बड़े इवेंट में भारत की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। जहां शुभंकर शर्मा इस टूर्नामेंट में लगातार आठवीं बार हिस्सा लेंगे, वहीं युवराज सिंह संधू इस इवेंट में डेब्यू करने जा रहे हैं, हालांकि वह इससे पहले इस कोर्स पर खेल चुके हैं।

मेजर चैंपियंस और राइडर कप सितारों से सजा होगा टूर्नामेंट

DP वर्ल्ड टूर के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में शामिल यह प्रतियोगिता एक बार फिर मजलिस कोर्स पर खेली जाएगी। इस 9 मिलियन डॉलर इनामी टूर्नामेंट में दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

टूर्नामेंट की अगुवाई करेंगे रॉरी मैकइलरॉय, जो अप्रैल में अपने मास्टर्स ग्रीन जैकेट का बचाव करेंगे। उनके अलावा मैदान में शामिल होंगे— पूर्व मास्टर्स विजेता डस्टिन जॉनसन, मास्टर्स चैंपियन पैट्रिक रीड; टॉमी फ्लीटवुड, जो टूर्नामेंट के दौरान 35 वर्ष के हो जाएंगे, पूर्व ओपन चैंपियन शेन लॉरी, दो बार राइडर कप विजेता कप्तान ल्यूक डोनाल्ड, विक्टर होवलैंड और उभरते सितारे जेडन शैपर।

37वें संस्करण में फिर चमकेगा Hero Dubai Desert Classic

अपने 37वें संस्करण में प्रवेश कर चुका Hero Dubai Desert Classic, DP वर्ल्ड टूर के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक टूर्नामेंटों में से एक बना हुआ है।

शुभंकर शर्मा की वापसी, मजबूत शुरुआत पर नजर

DP वर्ल्ड टूर के दो बार के विजेता शुभंकर शर्मा 2026 की शानदार शुरुआत की उम्मीद के साथ एक बार फिर दुबई लौट रहे हैं। हालांकि शर्मा ने अपना DP वर्ल्ड टूर कार्ड गंवा दिया था, लेकिन Q-School में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने दोबारा अपनी स्थिति हासिल की।

शुभंकर ने कहा, 'इस टूर्नामेंट का न्योता मिलना शानदार है। मैंने यहां कई बार खेला है और मुझे यह इवेंट बहुत पसंद है। उम्मीद है इस बार अच्छा प्रदर्शन करूंगा।'

युवराज सिंह संधू के करियर में बड़ा मुकाम

चंडीगढ़ के रहने वाले युवराज सिंह संधू के लिए यह निमंत्रण उनके प्रोफेशनल करियर का अहम पड़ाव है। संधू ने 2025 में PGTI टूर पर सात जीत दर्ज की थीं, जिसके दम पर उन्होंने PGTI Order of Merit जीता और DP वर्ल्ड टूर कार्ड हासिल किया।

संधू ने कहा, 'Hero Dubai Desert Classic जैसे आइकॉनिक टूर्नामेंट में खेलने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं।'

भारत और टूर्नामेंट के रिश्ते और मजबूत

शुभंकर और संधू को मिला यह निमंत्रण टूर्नामेंट और भारत के बीच बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। साथ ही Hero MotoCorp की मजबूत साझेदारी भी इस संबंध को और मजबूती देती है।