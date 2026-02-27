चेन्नई : दिनेश कार्तिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग प्रदर्शन के बाद भारत को अपनी नई ओपनिंग जोड़ी के साथ बने रहने का समर्थन किया है, जिससे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को ईडन गाडर्न्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगभग नॉकआउट की स्थिति बन गई। भारत को अपने सभी टॉप छह बैट्समैन का योगदान मिला, जिससे उन्होंने गुरुवार को ज़म्बिाब्वे को हराने के लिए 4 विकेट पर 256 रन बनाए, जो इस एडिशन का सबसे बड़ा और टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

अभिषेक शर्मा (55) और संजू सैमसन (24) की नई ओपनिंग जोड़ी ने पावरप्ले में एक मज़बूत नींव रखी, जिसके बाद ईशान किशन (38) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (33) ने रफ़्तार बनाए रखी। हार्दिक पंड्या (50) और तिलक वर्मा (44) ने फिर आखिर में तेज़ी दिखाते हुए भारत को 250 के पार पहुंचाया। कार्तिक, जिन्होंने इस अटैक को देखा, का मानना है कि राइट-लेफ्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन ने बैलेंस और टैक्टिकल फ़ायदा बढ़ाया है।

कार्तिक ने आईसीसी डिजिटल से कहा, 'इंडिया को वैसी ओपनिंग स्टाटर् नहीं मिल रही थी। इसलिए जब संजू और अभिषेक जैसे कोई साथ में ओपनिंग करते हैं, तो राइट-लेफ्ट कॉम्बिनेशन होने पर बहुत प्रेशर होता है। असल में उन्होंने ऑफ़-स्पिन बॉलिंग नहीं की क्योंकि शायद संजू वहां थे। वरना, सिकंदर रजा नई बॉल लेने के लिए जाने जाते हैं। यह बात कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह बताता है कि वे चिंतित थे कि राइट-हैंडर वहाँ है, इसलिए मैचअप इंडिया के पक्ष में काम कर रहा है।'

'अभिषेक के जबरदस्त प्रदर्शन के तुरंत बाद संजू ने लय पकड़ ली, और यह कुछ ऐसा है जिसे देखने की हमें आदत हो गई है। कभी-कभी हम यह मान लेते हैं कि वह जो कर रहे हैं, वह स्पेशल है और कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है, जो वह थे। हां, वल्डर् कप की शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन जब वह अच्छा करते हैं, तो इंडिया हमेशा शानदार स्कोर तक पहुंचता है।'

सैमसन के लिए, यह टी20 वर्ल्ड कप में उनका सिर्फ दूसरा मैच था, और उन्होंने टॉप पर उनके अप्रोच के पीछे की सादगी दिखाई। सैमसन ने कहा, 'हम इसे बहुत सिंपल रखते हैं। वह मुझसे पूछते रहते हैं, पाजी, विकेट कैसा कर रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि कुछ नहीं और बस बॉल देखो और अपना बल्ला घुमाओ, और कुछ नहीं। मुझे उनके साथ बैटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। हम दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करते हैं, इसलिए बहुत खुश हूँ कि हम आज इंडिया को एक शानदार शुरुआत दे पाए।' एक और बड़ी पॉज़िटिव बात वर्मा का नंबर 6 पर नए रोल में असर था।

भारत के पहले 5 मैचों में मिले-जुले नतीजों के साथ नंबर 3 पर बैटिंग करने के बाद वह फिनिशिंग रोल में कहीं ज़्यादा कम्फरटेबल दिखे, एमए चिदंबरम स्टेडियम में 16 गेंदों में नाबाद 44 रन में चार छक्के मारे। वर्मा ने कहा, 'मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम को जो भी चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने पिछले चार सालों सेआईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए और इंडियन टीम के लिए भी कुछ मैचों में यही रोल किया है। सिचुएशन के हिसाब से, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ।'

उन्होंने कहा, 'मैं बस एक इनिंग का इंतज़ार कर रहा था। मैं इसके लिए भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। सही समय मिला है, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि आगे मैं टीम के लिए मैच जीत सकता हूं।' भारत अब अपना ध्यान रविवार को कोलकाता में होने वाले बड़े मुकाबले पर लगाएगा, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से नॉकआउट स्टेज में उनकी जगह पक्की हो जाएगी।