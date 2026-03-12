स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 28 मार्च से शुरू होने वाला है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का मानना है कि वेंकटेश अय्यर शुरुआत में प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं होंगे। RCB ने आने वाले सीजन के लिए IPL मिनी ऑक्शन में ऑल-राउंडर वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। पिछले सीजन में वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेले थे जिसके बाद 2025 सीजन में उन्हें 23.75 करोड़ रुपए की बड़ी बोली में खरीदा गया था। कुंबले ने जोर देकर कहा कि अय्यर सीजन की शुरुआत में RCB की प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

अय्यर के प्लेइंग XI में शामिल होने की संभावना पर कुंबले ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वेंकटेश अय्यर शुरुआत में प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे। आप वही शुरुआती इलेवन चाहेंगे जिसने 18 साल बाद ट्रॉफी उठाने में आपकी मदद की थी। देवदत्त पडिक्कल को इलेवन में खेलना चाहिए। वह चोट के कारण पिछले कुछ जरूरी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन वह बल्ले से शानदार फॉर्म में हैं। जब RCB पहले बॉलिंग करेगी तो वह इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाएंगे। जब RCB पहले बैटिंग करेगी तो सुयश शर्मा बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर होंगे।'

उन्होंने कहा, 'पिछले सीजन में उन्होंने अपनी लाइन-अप इसी तरह बनाई थी। जब तक वे सीजन की शुरुआत में एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाने की नहीं सोचते जो बॉलिंग कर सके, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हर कोई नेट्स और प्रैक्टिस मैचों में कैसे हिट कर रहा है। नहीं तो, मुझे अय्यर शुरुआती लाइन-अप में नहीं दिखते। लेकिन वह स्क्वाड में एक शानदार खिलाड़ी हैं। जब भी आपको एक अनुभवी बैटर की जरूरत होती है, वह मौजूद हैं। वह लेफ्ट-हैंडर भी हैं और नए सीजन में किसी भी समय जरूरत पड़ने पर पडिक्कल के साथ स्विच कर सकते हैं।'

RCB के चार विदेशी स्टार्टर्स के बारे में कुंबले ने कहा, 'रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड प्लेइंग XI में एक साथ शुरुआत करेंगे। RCB के लिए यह जरूरी है कि दोनों एक ही समय पर खेलें। दोनों बल्ले से गेम को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं। जैकब बेथेल इलेवन में कैसे फिट होते हैं, इस बारे में बहुत बात होगी लेकिन फिल सॉल्ट निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे। अगर हेजलवुड फिट हैं, तो वह निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे। बाकी दो विदेशी जगहें टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड लेंगे। इससे RCB बहुत मजबूत हो जाती है। इससे उनका बैटिंग लाइन-अप बहुत लंबा हो जाता है और उन्हें शेफर्ड के रूप में एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है।'