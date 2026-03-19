गुरुग्राम : दिल्ली के विनय कुमार यादव ने गुरुग्राम के गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले गए 25 लाख रुपये के डीपी वल्डर् पीजीटीआई नेक्सजेन 2026 में चंडीगढ़ के 15 साल के अर्जुनवीर शिशिर के खिलाफ प्लेऑफ में जीत हासिल कर अपना पहला खिताब जीता।

तीस साल के विनय कुमार यादव (72-70-71), जो रात भर चौथे नंबर पर थे और लीड से तीन शॉट पीछे थे, ने तीसरे राउंड में एक-अंडर 71 का काडर् बनाया और रेगुलर 54 होल के आखिर में टीनएजर अर्जुनवीर शिशिर (71-70-72) के साथ कुल तीन-अंडर 213 के स्कोर के साथ लीडरबोडर् में टॉप पर रहे। 15 साल के रूकी अर्जुनवीर, जो फील्ड में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे और रात भर दूसरे नंबर पर थे और लीड से दो शॉट पीछे थे, तीसरे दिन इवन-पार 72 के स्कोर की वजह से टॉप पर पहुंच गए।

विनय कुमार यादव आखिरकार दूसरे प्लेऑफ होल (पार-5 18वें होल पर खेला गया) पर जीत गए। विनय की जीत ने उन्हें 3,17,875 रुपये का प्राइज मनी चेक दिलाया। इस तरह यादव 2026 डीपी वर्ल्ड PGTI नेक्सजेन ऑडर्र ऑफ मेरिट में चौथे स्थान पर पहुंच गए। लक्ष्य नागर (72) और रात भर के लीडर सिद्धार्थ सेमवाल (75) दो-अंडर 214 पर तीसरे स्थान पर रहे।