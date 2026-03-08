स्पोर्ट्स डेस्क : Virender Sehwag ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के फाइनल से पहले टीम इंडिया के टॉप-ऑर्डर में बदलाव की सलाह दी है। पूर्व भारतीय ओपनर का मानना है कि संघर्ष कर रहे Abhishek Sharma को टीम से बाहर करने की बजाय उन्हें नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने का मौका देना चाहिए। सहवाग के अनुसार Ishan Kishan को Sanju Samson के साथ ओपनिंग करनी चाहिए।

अभिषेक शर्मा के लिए नंबर-3 का सुझाव

सहवाग का कहना है कि अभिषेक शर्मा को अपनी तकनीक बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव देकर ज्यादा स्वतंत्रता दी जा सकती है। उन्होंने कहा: 'मेरे हिसाब से ईशान किशन और संजू सैमसन को ओपनिंग करनी चाहिए और अभिषेक शर्मा को नंबर-3 पर भेजा जा सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि पावरप्ले है या नहीं। जब वह शॉट लगाता है तो गेंद सीधे मैदान के बाहर जाती है।'

खराब फॉर्म के कारण उठे सवाल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। मैच: 7, रन: 89, स्ट्राइक रेट: 130.88; खराब फॉर्म के चलते कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की बात भी कही है। हालांकि सहवाग का मानना है कि उन्हें बाहर करने की बजाय उनकी भूमिका बदलना बेहतर होगा।

सहवाग ने सुनाया सौरव गांगुली से जुड़ा किस्सा

सहवाग ने अपने करियर का एक अनुभव भी साझा किया और बताया कि कैसे Sourav Ganguly ने खराब फॉर्म के दौरान उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेज दिया था। उन्होंने कहा: 'मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं रन नहीं बना रहा था तो दादा (सौरव गांगुली) ने मुझे नंबर-4 पर भेज दिया था। वहां 30-40 रन बनाने के बाद मुझे फिर से ओपनिंग पर भेज दिया गया।'

ऑफ-स्पिन के खिलाफ अभ्यास करते दिखे अभिषेक

अभिषेक शर्मा को इस टूर्नामेंट में खास तौर पर ऑफ-स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ परेशानी हुई है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के Will Jacks ने उन्हें डीप में कैच आउट कराया था। फाइनल में भारत का सामना New Zealand national cricket team से होगा, जिसके पास कई ऑफ-स्पिन विकल्प मौजूद हैं। Cole McConchie, Glenn Phillips-इन गेंदबाजों का इस्तेमाल पावरप्ले में अभिषेक के खिलाफ किया जा सकता है। यही वजह है कि फाइनल से पहले अभिषेक को ऑफ-स्पिन के खिलाफ अभ्यास करते देखा गया।

जहीर खान ने दिया अलग सुझाव

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज Zaheer Khan ने भी बल्लेबाजी क्रम को लेकर अपनी राय रखी। जहीर खान का मानना है कि अगर न्यूजीलैंड ऑफ-स्पिन के जरिए भारत के टॉप-ऑर्डर पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो कप्तान Suryakumar Yadav को नंबर-3 पर भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सेमीफाइनल में दो लेफ्ट-हैंड बल्लेबाजों को जल्दी आउट किया था, इसलिए भारत को यह देखना होगा कि वह बल्लेबाजी क्रम में कितना बदलाव करता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार का शानदार रिकॉर्ड

हालांकि जहीर खान ने सूर्यकुमार यादव को नंबर-3 पर भेजने का सुझाव दिया, लेकिन भारतीय कप्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार ने कीवी टीम के खिलाफ कई बेहतरीन पारियां खेली हैं और टीम को उनसे फाइनल में भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी।