स्पोर्ट्स डेस्क : ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में आत्मविश्वास से भरपूर अर्धशतक बनाकर एक यादगार पल बनाया। उन्होंने ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 91 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद शानदार अंदाज में जश्न मनाते हुए सैल्यूट किया।

जुरेल के इस जश्न ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान आकर्षित किया। यह सलामी अब उनका खास अंदाज बन गया है, जो पहली बार फरवरी में रांची में इंग्लैंड के खिलाफ उनके पहले टेस्ट अर्धशतक के दौरान देखा गया था। उन्होंने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अर्धशतक बनाने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया था।

क्या है सैल्यूट सेलीब्रेशन की वजह

इस इशारे का गहरा व्यक्तिगत महत्व है। जुरेल के पिता नेम चंद भारतीय सेना के सेवानिवृत्त हवलदार हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भाग लिया था। जुरेल ने पिछले साक्षात्कारों में बताया था कि यह सलामी उनके पिता की सेवा के प्रति सम्मान है। यह जुरेल का टेस्ट क्रिकेट में दूसरा अर्धशतक था और उनकी शांत और आत्मविश्वास से भरी पारी ने पंत की वापसी के बाद भी, एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में टीम में उनकी उपस्थिति की मांग को और मजबूत कर दिया है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले टेस्ट के दूसरे दिन चाय के समय भारत 96 ओवर में 4 विकेट पर 326 रन बनाकर आरामदायक स्थिति में था और वेस्टइंडीज पर 164 रनों की बढ़त बना चुका था। जुरेल ने अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक लगाते हुए 127 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए जबकि रवींद्र जडेजा ने 81 गेंदों पर 50 रनों का योगदान दिया, जिससे भारत ने इस टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इससे पहले केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली थी जबकि शुभमन गिल 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे।