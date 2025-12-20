स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन बनाकर टीम इंडिया को 30 रन की जीत दिलाई और सीरीज 3–1 से अपने नाम की। पांड्या की बल्लेबाजी इतनी धमाकेदार थी कि उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारतीय क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज टी20I अर्धशतक के रूप में दर्ज हुआ। पांड्या ने अपने इस धमाकेदार प्रदर्शन के दौरान प्रेमिका महिका शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस उड़ाकर जीत का जश्न रोमांटिक अंदाज़ में मनाया।
पहले ही गेंद पर सिक्स और जीत की तैयारी
हार्दिक ने बताया कि उनका आक्रामक रवैया अचानक नहीं बल्कि पहले से तय था। उन्होंने अपनी टीम और महिका शर्मा से कहा था कि पहले ही गेंद पर मैं छक्का मारूंगा। पांड्या ने कहा, 'मैंने सोचा था कि आज मेरा दिन है। मुझे भरोसा था कि यह सफल होगा।' उन्होंने अपने पहले ही शॉट से विपक्षी गेंदबाज पर दबाव बनाया और लगातार आक्रामक अंदाज बनाए रखा।
16 गेंदों में अर्धशतक – युवराज के रिकॉर्ड के पीछे
पांड्या का अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में पूरा हुआ, जो युवराज सिंह के 2007 टी20 वर्ल्ड कप में बनाए गए 12-बॉल फिफ्टी के बाद दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। पांड्या के साथ तलाक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन बनाकर टीम को 231/5 तक पहुंचाया।
खेल के प्रति प्रतिबद्धता और मानसिक तैयारी
पांड्या ने कहा, 'मैं मैच जीतने के लिए खेलता हू, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा देश की जीत है।” उन्होंने कहा कि उन्हें रिकॉर्ड के बारे में तभी पता चला जब ड्रेसिंग रूम लौटे। उन्होंने बताया कि सेटिंग और रणनीति पहले से तय थी और उन्होंने इसे सफल बनाया।
फ्लाइंग किस – रोमांटिक जश्न
अपने अर्धशतक के बाद पांड्या ने स्टैंड की ओर मुड़कर महिका शर्मा की तरफ कई फ्लाइंग किस उड़ाए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद एक लाख से अधिक दर्शकों की तालियों के बीच यह पल बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक रहा। पांड्या ने अपने भरोसे और वादे के अनुसार शानदार प्रदर्शन कर इसे यादगार बना दिया।