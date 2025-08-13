स्पोर्ट्स डेस्क : युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के शानदार शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने डार्विन के मारारा स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज बराबर करते हुए दूसरा मैच जीत लिया। ब्रेविस ने सिर्फ 56 गेंदो पर 125 रन की शानदार पारी खेली और मैच का रुख अपनी टीम की और पलट दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की जिसमें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज टी20 शतक से लेकर चौथे विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 सालों में पहली शतकीय साझेदारी शामिल है।
टी20आई मैचों में किसी दक्षिण अफ्रीकी द्वारा सबसे तेज शतक
35 गेंदें - डेविड मिलर बनाम बांग्लादेश, 2017
41 गेंदें - डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025
43 गेंदें - क्विंटन डी कॉक बनाम वेस्टइंडीज, 2023
ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
125* डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया डार्विन 2025
124* शेन वॉटसन बनाम भारत सिडनी 2016
120* ग्लेन मैक्सवेल बनाम वेस्टइंडीज एडिलेड 2024
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (दक्षिण अफ्रीका)
120* डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया, डार्विन 2025
119 फाफ डू प्लेसिस बनाम वेस्टइंडीज, जोबर्ग 2015
117* रिचर्ड लेवी बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन 2012
117 रीजा हेंड्रिक्स बनाम पाकिस्तान, सेंचुरियन 2024
114* मॉर्न वैन विक बनाम वेस्टइंडीज, डरबन 2015
टी20आई शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के दक्षिण अफ्रीकी
22 साल 105 दिन - डेवाल्ड ब्रेविस
24 साल 36 दिन - रिचर्ड लेवी
28 साल 141 दिन - डेविड मिलर
दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20आई में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी
19 वर्ष 121 वर्ष लुआन-ड्रे प्रीटोरियस 51 बनाम न्यूजीलैंड हरारे 2025
21 वर्ष 347 वर्ष ट्रिस्टन स्टब्स 72 बनाम इंग्लैंड ब्रिस्टल 2022
22 वर्ष 105 वर्ष डेवाल्ड ब्रेविस 67* बनाम ऑस्ट्रेलिया डार्विन 2025
आज रात डेवाल्ड ब्रेविस बनाम प्रत्येक गेंदबाज
बनाम मैक्सवेल : 30(8)
बनाम हेजलवुड : 26(9)
बनाम एडम जम्पा : 26(13)
बनाम एबॉट : 22(13)
बनाम ड्वार्शियस : 21(13)
घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार
2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में 89 रन से शिकस्त
2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डार्विन में 53 रन से हार
2016 में भारत के खिलाफ एडिलेड में 37 रन से मात मिली
2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ 37 रन हार का सामना