माउंट माउंगानुई (न्यूजीलैंड): न्यूजीलैंड ने रविवार को खेले गए पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की।

इंग्लैंड द्वारा दिए गए 224 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 13.2 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। शुरुआत में न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था, लेकिन माइकल ब्रेसवेल (51) और डैरिल मिचेल (नाबाद 78) की शानदार पारियों ने टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड की ओर से ब्राइडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवरों में विल यंग और केन विलियमसन को लगातार गेंदों पर आउट किया। ल्यूक वुड ने रचिन रविंद्र को पवेलियन भेजा, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 24/3 हो गया।

इसके बाद टॉम लैथम (28) और मिचेल ने 42 रनों की साझेदारी की, लेकिन कार्स ने लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई। हालांकि, इसके बाद ब्रेसवेल और मिचेल ने मिलकर 92 रनों की साझेदारी कर मैच को पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 223 रन पर सिमट गई। हैरी ब्रूक ने शानदार 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 छक्के शामिल थे। उनके अलावा जेमी ओवरटन (46) ने सहयोग किया। न्यूजीलैंड की ओर से जकारी फॉल्क्स ने 4 विकेट झटके।

ब्रूक को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

संक्षिप्त स्कोर:

इंग्लैंड – 223 (हैरी ब्रूक 135, जेमी ओवरटन 46; जकारी फॉल्क्स 4/41)

न्यूजीलैंड – 224/6 (डैरिल मिचेल 78*, माइकल ब्रेसवेल 51; ब्राइडन कार्स 3/45)।