स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में तेजी से उभरती लेफ्ट-आर्म स्पिनर और विश्व विजेता टीम का हिस्स रही श्री चरणी ने अपने शानदार इंटरनेशनल प्रदर्शन के दम पर WPL 2026 ऑक्शन में भी बड़ा धमाका किया। 30 लाख की बेस प्राइस से शुरू हुई बोली जब 1.3 करोड़ पर जाकर खत्म हुई, तो यह साफ हो गया कि फ्रैंचाइजियों का भरोसा इस युवा गेंदबाज पर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अंततः बाज़ी मारकर चरणी को अपने साथ जोड़ लिया। पिछले एक साल में उनके नियंत्रित स्पेल, प्रेशर में प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में अहम योगदान ने उन्हें लीग की सबसे चर्चित गेंदबाज़ों में शामिल कर दिया है।

UP vs DC की कड़ी बोली : 30 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़

ऑक्शन की शुरुआत 30 लाख रुपये की बेस प्राइस से हुई, जहां UP वॉरियर्स ने सबसे पहले बोली लगाई। थोड़ी ही देर में दिल्ली कैपिटल्स ने भी मुकाबले में प्रवेश किया। दोनों टीमों के बीच यह लड़ाई 75 लाख रुपये तक पहुंच गई, जिसके बाद UP वॉरियर्स पीछे हट गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद UP ने 90 लाख रुपए में वापसी की, जिससे प्रतियोगिता फिर गर्म हो उठी। दिल्ली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बोली को 1.3 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया। इस दांव पर UP ने आगे न बढ़ने का फैसला किया और DC ने चरणी को अपने नाम कर लिया।

WPL 2025 में धमाकेदार एंट्री

श्री चरणी ने WPL 2025 में कैप्ड प्लेयर न होते हुए भी खुद को बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया था। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जबरदस्त बोली चली और अंत में DC ने उन्हें 55 लाख रुपये में साइन किया।

यही वह मोड़ था जहां से चरणी की प्रोफ़ाइल ऊपर उठती गई। उन्होंने अपने कौशल, नियंत्रण और मानसिक मजबूती से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ उभरती प्रतिभा नहीं, बल्कि मैच-विनर बनने की क्षमता रखने वाली खिलाड़ी हैं।

हर फेज में भरोसेमंद गेंदबाज

श्री चरणी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्हें किसी भी ओवर पावरप्ले, मिडिल या डेथ में गेंद थमाई जा सकती है। सटीक लाइन-लेंथ, दबाव में शांत रहना, मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने की क्षमता इन खूबियों ने उन्हें कप्तानों की पहली पसंद बना दिया है। टी20 जैसे तेज़ फॉर्मेट में ऐसी बॉलर का होना किसी भी टीम के लिए खजाने जैसा है।

ODI वर्ल्ड कप 2025 में बड़ी भूमिका

2025 के ODI वर्ल्ड कप में चरणी के प्रदर्शन ने उनकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया।

उन्होंने भारत के लिए 14 विकेट झटके—जो टीम में दूसरा सबसे अच्छा आंकड़ा था।

सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जून के अंत तक उन्हें एक ‘अनलाइकली स्टार्टर’ माना जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल होने के बाद उन्होंने लगातार मैच-विनिंग स्पेल फेंककर सबको चौंका दिया।

DC के लिए क्यों हैं परफेक्ट फिट?

दिल्ली कैपिटल्स को हमेशा एक ऐसे गेंदबाज़ की जरूरत थी जो दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करे। चरणी उसी प्रोफाइल को पूरी तरह फिट करती हैं। WPL 2026 में 1.3 करोड़ की कीमत सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि फ्रैंचाइज़ी के उनके भविष्य पर भरोसे की निशानी है।