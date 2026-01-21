स्पोर्ट्स डेस्क : वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखते हुए मुंबई इंडियंस पर सात विकेट की अहम जीत दर्ज की। मुश्किल पिच पर 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने संयम और समझदारी भरी नाबाद पारी खेली और दिल्ली को एक ओवर शेष रहते जीत दिला दी।

मुंबई इंडियंस की खराब शुरुआत

धीमी पिच पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस एक बार फिर पावरप्ले में लड़खड़ा गई। हालांकि नेट साइवर-ब्रंट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए और टीम को 20 ओवर में 154/5 तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से गेंदबाजी में मारिज़ान काप्प सबसे प्रभावी रहीं, जिन्होंने चार ओवर में सिर्फ आठ रन देकर हेले मैथ्यूज़ का अहम विकेट भी झटका।

दिल्ली की ठोस शुरुआत, फिर दबाव

लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को लिज़ेल ली (28 गेंदों पर 46 रन) और शैफाली वर्मा (24 गेंदों पर 29 रन) ने तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि मध्य ओवरों में शैफाली और लिज़ेल के जल्दी आउट होने से दिल्ली पर दबाव बढ़ गया।

जेमिमा ने संभाली जिम्मेदारी

ऐसे मुश्किल समय में जेमिमा रोड्रिग्स ने एक छोर संभाले रखा और मैच को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 51 रन की पारी खेली। अंत में अनुभवी ऑलराउंडर मारिज़ान काप्प ने 6 गेंदों में 10 रन बनाकर छक्के के साथ मुकाबला खत्म किया।

दिल्ली की दूसरी जीत, मुंबई को चौथी हार

यह दिल्ली कैपिटल्स की पांच मैचों में दूसरी जीत रही, जबकि मुंबई इंडियंस को छह मैचों में चौथी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ मुंबई की प्लेऑफ राह और कठिन हो गई है।

मुंबई की बल्लेबाजी फिर रही कमजोर

मैच में हेले मैथ्यूज़ और सजीवन सजना सस्ते में आउट हो गईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन साइवर-ब्रंट के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। मैच के बाद हरमनप्रीत ने माना कि उनकी टीम को पावरप्ले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी—दोनों में सुधार करने की जरूरत है।