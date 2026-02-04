स्पोर्ट्स डेस्क : दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार WPL फाइनल में पहुंचने में सफल रही। दिल्ली अब खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ेगी।

टॉस जीतकर गेंदबाजी, दिल्ली का फैसला रहा सही

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। टीम के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए गुजरात जायंट्स को 20 ओवर में 168/7 के स्कोर पर रोक दिया। शुरुआत में विकेट गिरने से गुजरात दबाव में आ गया, हालांकि अंत में कुछ रन जरूर जोड़े गए।

बेथ मूनी ने संभाली गुजरात की पारी

गुजरात जायंट्स की ओर से बेथ मूनी ने एक छोर संभाले रखा और 51 गेंदों पर नाबाद 62 रन की पारी खेली। उन्होंने छह चौके लगाए और पारी को मजबूती दी। मूनी को जॉर्जिया वेयरहैम का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने तेज 35 रन बनाए और पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। बाद में काशवी गौतम ने 18 रन जोड़कर स्कोर को सम्मानजनक बनाया।

दिल्ली के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

दिल्ली की गेंदबाजी की अगुआई चिनेल हेनरी ने की, जिन्होंने तीन विकेट झटके और सोफी डिवाइन का अहम विकेट भी लिया। नंदिनी शर्मा ने लगातार गेंदों पर अनुष्का शर्मा और गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर को आउट कर मैच का रुख पलट दिया। बीच के ओवरों में मिन्नू मणि और स्नेह राणा ने रनगति पर लगाम लगाकर गुजरात को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

शैफाली-लिज़ेल की तूफानी शुरुआत

169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को शैफाली वर्मा और लिज़ेल ली ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। शैफाली ने 21 गेंदों पर 31 रन, जबकि लिज़ेल ली ने 24 गेंदों पर 43 रन बनाए।

पहले विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी

शैफाली और लिज़ेल ली की जोड़ी ने बिना विकेट गंवाए 89 रन जोड़ दिए और मैच को लगभग एकतरफा बना दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर 15 चौके और एक छक्का जड़ा। इस साझेदारी ने गुजरात को मैच से लगभग बाहर कर दिया और दिल्ली की जीत की नींव रख दी।

वेयरहैम ने दिलाई थोड़ी उम्मीद

जब मुकाबला पूरी तरह दिल्ली की पकड़ में दिख रहा था, तब जॉर्जिया वेयरहैम ने एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को आउट कर गुजरात को थोड़ी उम्मीद जरूर दिलाई। वेयरहैम ने अपने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लिए, लेकिन यह ब्रेकथ्रू दिल्ली की रफ्तार को ज्यादा देर तक रोक नहीं सका।

जेमिमा और वोल्वार्ड्ट ने संभाला मोर्चा

ओपनर्स के आउट होने के बाद कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट ने पारी को बखूबी संभाला। दोनों ने पहले संयम से खेला और फिर जरूरी मौकों पर बाउंड्री निकालकर रनगति बनाए रखी। जेमिमा ने 41 रन की सधी हुई पारी खेली, जबकि वोल्वार्ड्ट 32 रन बनाकर नाबाद रहीं।

मारिज़ान काप ने लगाए विजयी रन

अनुभवी ऑलराउंडर मारिज़ान काप ने आखिर में विजयी रन लगाकर दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। दिल्ली ने लक्ष्य को महज 15.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

अब फाइनल में RCB से भिड़ेगी दिल्ली

इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स का सामना अब WPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची दिल्ली की टीम इस बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।