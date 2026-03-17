स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व इंग्लैंड विकेटकीपर जेम्स फोस्टर को टीम का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। फोस्टर टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के नेतृत्व में काम करेंगे।

अनुभवी कोचिंग स्टाफ में एक और बड़ा नाम

CSK हमेशा अनुभवी और सफल क्रिकेट दिग्गजों पर भरोसा करने के लिए जानी जाती है। जेम्स फोस्टर अब उस कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें माइकल हसी और एरिक सिमंस जैसे बड़े नाम पहले से शामिल हैं।

जेम्स फोस्टर का शानदार कोचिंग करियर

जेम्स फोस्टर ने 2001 से 2009 के बीच इंग्लैंड के लिए 23 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। 2018 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग में शानदार सफलता हासिल की। हाल ही में उन्होंने जनवरी 2026 में डेजर्ट वाइपर्स को ILT20 का खिताब दिलाया। इसके अलावा वह द हंड्रेड में बर्मिंघम फीनिक्स के सहायक कोच भी रह चुके हैं।

फोस्टर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीम के साथ भी कोचिंग भूमिका निभा चुके हैं। वह पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं।

IPL 2026 में CSK का शेड्यूल

ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में CSK अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में करेगी। इसके बाद टीम 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मैच खेलेगी। शुरुआती मुकाबलों में RCB और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी अहम मैच होंगे।

पिछले सीजन की निराशा से उबरने की चुनौती

IPL 2025 में CSK का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। पहली बार टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही, जो फ्रेंचाइजी के इतिहास में बड़ा झटका था। अब नए कोचिंग सेटअप और खिलाड़ियों के साथ CSK वापसी की कोशिश करेगी।

CSK की पूरी टीम (IPL 2026)

कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज।