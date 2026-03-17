स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है और इसी बीच पूर्व क्रिकेटर Aakash Chopra ने एक दिलचस्प भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि Shreyas Iyer आने वाले समय में भारत के T20 टीम के कप्तान बन सकते हैं। हालांकि अय्यर को हाल ही में टी20 विश्व कप 2026 की टीम में जगह नहीं मिली, फिर भी उनकी कप्तानी और बल्लेबाज़ी क्षमता उन्हें इस रेस में मजबूत दावेदार बनाती है।

T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर, लेकिन उम्मीद बरकरार

श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से भारत की T20I टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने 2023 के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनका चयन नहीं हुआ। इसके बावजूद क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ऑर्डर में बदलाव की संभावना है, जहां अय्यर अपनी जगह फिर से बना सकते हैं।

आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर श्रेयस अय्यर IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो वह सिर्फ टीम में वापसी ही नहीं, बल्कि कप्तानी के भी दावेदार बन सकते हैं। चोपड़ा के मुताबिक, अय्यर के पास नेतृत्व का अनुभव है और वह टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर में एक स्लॉट खाली हो सकता है, जो अय्यर के लिए मौका बन सकता है।

IPL में कप्तानी का दमदार रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर का IPL में कप्तानी रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने Punjab Kings की कप्तानी करते हुए 2025 सीज़न में टीम को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचाया। टीम ने 14 में से 9 मैच जीते और फाइनल तक का सफर तय किया।हालांकि फाइनल में उन्हें RCB के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और खिताब जीतने से चूक गए।

KKR को दिलाया था खिताब

श्रेयस अय्यर का कप्तानी अनुभव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए टीम को IPL खिताब दिलाया था, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा, वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं, जिससे उनके नेतृत्व कौशल और मजबूत होते हैं।

क्या बन सकती है कप्तानी की राह?

भारतीय टीम में बदलाव का दौर जारी है और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ऐसे में अगर श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपनी फिटनेस व फॉर्म बरकरार रखते हैं, तो वह टीम में वापसी कर सकते हैं। कप्तानी की दौड़ में आने के लिए उन्हें IPL 2026 में अपनी रणनीति, नेतृत्व और बल्लेबाज़ी से खुद को साबित करना होगा।