खेल डैस्क : दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार सीजन की 5वीं जीत हासिल कर ली। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सुपरओवर में गए मुकाबले में उन्होंने केएल राहुल की शानदार पारी की बदौलत आसानी से जीत हासिल कर ली। मैच खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जहां अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश दिखे तो वहीं, उन्हें दिल्ली की जीत का श्रेय केएल राहुल की बजाय मिचेल स्टार्क की आखिरी ओवरों में की गई गेंदबाजी को दिया।

