नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन अबू धाबी में होने की संभावना है, और इसके लिए 16 दिसंबर सबसे संभावित तारीख के तौर पर सामने आई है। शुरुआत में 14 दिसंबर को पसंदीदा तारीख के तौर पर तय किया गया था, जो फ्रेंचाइजी ने गवर्निंग काउंसिल (GC) को दी थी। लेकिन मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऑक्शन के लिए 15 या 16 दिसंबर की तारीख सामने आई है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2025 जीता था, जो 2008 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से टूर्नामेंट में उनकी पहली खिताबी जीत थी। पिछले दो IPL ऑक्शन विदेश में जेद्दा, सऊदी अरब और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हुए थे। इस बार UAE की राजधानी अबू धाबी 10 फ्रेंचाइजी की मेजबानी करेगी जो अगले सीजन से पहले अपनी-अपनी टीमों में कमियों को पूरा करना चाहती हैं।

भारत में ऑक्शन आयोजित करने के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें मुंबई और बेंगलुरु को शुरू में मेजबान शहरों के तौर पर माना गया था। लेकिन विदेशी सपोर्ट स्टाफ के लिए अबू धाबी की सुविधा खासकर उनमें से ज़्यादातर के एशेज के दौरान ब्रॉडकास्ट या कोचिंग के काम में होने के कारण फिलहाल IPL ऑक्शन को विदेश में आयोजित करने के चलन को मजबूत किया है।

सभी 10 IPL फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन को अंतिम रूप देने की समय सीमा 15 नवंबर है, और सूत्रों ने कहा कि पांच बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और 2008 के विजेता राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड रिटेंशन की समय सीमा से पहले या बताई गई तारीख पर हो सकता है। लंबे समय से RR के कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन CSK में जा सकते हैं, जबकि पूर्व फ्रेंचाइजी इस ट्रेड डील में रवींद्र जडेजा की सेवाएं ले सकती है।

रॉयल्स ने सैमसन के ट्रांसफर को लेकर कई फ्रेंचाइजी से बात की थी और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ संभावित ट्रेड के लिए बातचीत अचानक खत्म होने के बाद CSK के साथ फ्रेंचाइजी की ट्रेड डील आखिरी समय में कोई ट्विस्ट न होने पर फाइनल हो सकती है। अभी यह कन्फर्म होना बाकी है कि सैमसन-जडेजा ट्रेड एक सिंपल स्वैप होगा या CSK से कोई और खिलाड़ी RR में जा सकता है। वाशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटन्स (GT) से CSK में ट्रेड किए जाने की भी चर्चा थी, लेकिन अहमदाबाद बेस्ड फ्रेंचाइजी द्वारा ऑलराउंडर को IPL 2026 में लगातार खेलने का भरोसा दिए जाने के कारण कुछ नहीं हुआ।

