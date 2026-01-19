स्पोर्ट्स डेस्क : इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड की धमाकेदार बल्लेबाजी के पीछे सिर्फ शानदार शॉट्स ही नहीं, बल्कि एक साफ़ और सोची-समझी रणनीति भी छुपी थी। मैच के हीरो डेरिल मिशेल ने खुलासा किया है कि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को पहली गेंद से निशाना बनाना टीम का पूर्व-निर्धारित गेम प्लान था। कीवी बल्लेबाज जानते थे कि अगर कुलदीप को लय में आने दिया गया, तो वह पूरे भारतीय बॉलिंग अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं।

कुलदीप यादव क्यों थे गेम प्लान का केंद्र

डेरिल मिशेल के मुताबिक, कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं जो एक छोर से मैच की रफ्तार तय करते हैं। उनकी कलाई की स्पिन, फ्लाइट और वेरिएशन बल्लेबाजों को बांधकर रख सकती है। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड ने तय किया कि उन्हें शुरुआत से ही दबाव में रखा जाएगा, ताकि वह लय पकड़ ही न सकें। कीवी टीम का मानना था कि कुलदीप को डिफेंस में धकेलते ही भारत का मिडल ओवर कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा।

पहली गेंद पर छक्का, यहीं बदला मैच का रुख

17वें ओवर में जैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए, डेरिल मिशेल ने आगे बढ़कर पहली ही गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया। यह सिर्फ एक बड़ा शॉट नहीं था, बल्कि एक साफ़ संदेश था कि स्पिन के खिलाफ रक्षात्मक खेल नहीं खेला जाएगा। इस आक्रामक शुरुआत के बाद कुलदीप आत्मविश्वास खोते नजर आए और वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के बजाय खुद दबाव में दिखे।

फिलिप्स के साथ मिलकर दोबारा किया हमला

पारी के अंतिम चरण में मिशेल को ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला। 41वें ओवर में दोनों ने मिलकर कुलदीप को एक बार फिर निशाने पर लिया और लगातार बड़े शॉट्स लगाए। इंदौर की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच पर भारतीय स्पिनर के पास कोई जवाब नहीं था। कुलदीप ने अपने छह ओवरों में 48 रन खर्च किए और सिर्फ एक विकेट ले सके, जो उनके स्तर के हिसाब से काफी महंगा स्पेल माना गया।

राजकोट में भी फेल रही थी रणनीति

यह कुलदीप के लिए लगातार दूसरा कठिन मुकाबला था। राजकोट वनडे में भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर निशाना बनाया था। उस मैच में डेरिल मिशेल ने नाबाद 131 रन बनाए थे, जबकि विल यंग ने 85 रनों की अहम पारी खेली थी। हालांकि कुलदीप ने एक विकेट जरूर लिया था, लेकिन तब तक भारत के हाथ से मैच निकल चुका था और 284 रनों का लक्ष्य बचाया नहीं जा सका।

आलोचना के बीच मिशेल ने की तारीफ

आक्रामक रणनीति के बावजूद डेरिल मिशेल ने कुलदीप यादव की जमकर सराहना की। उन्होंने साफ कहा कि कुलदीप एक वर्ल्ड-क्लास स्पिनर हैं और भविष्य में भारत के लिए बेहद अहम साबित होंगे। मिशेल ने कहा, “जब कुलदीप अच्छी गेंदबाजी करता है, तो वह पूरे बॉलिंग अटैक को सेट कर देता है। वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकता है और इसी वजह से हम उस पर दबाव बनाना चाहते थे।”