इंदौर : न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने कहा कि भारत के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दबाव में शांति के साथ फैसले लेने और एक दूसरे पर विश्वास करने के कारण मिली। न्यूजीलैंड ने रविवार को यहां खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में 41 रन से जीत दर्ज करके भारतीय धरती पर पहली द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला जीती। 

भारत ने शतकवीर विराट कोहली और हर्षित राणा की अहम साझेदारी के दम पर 338 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीद जगाई, लेकिन यह साझेदारी टूटने के बाद उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। मिचेल ने स्वीकार किया कि तब उनकी टीम दबाव में थी लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों की भी प्रशंसा की जिन्होंने संयम बनाए रखा। 

तीसरे मैच में 137 रन बनाने वाले मिचेल ने कहा, ‘उन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी निभाई और तब इस मैदान की प्रकृति, विकेट और छोटे आकार के कारण हम पर काफी दबाव था। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने शांति से काम लिया और अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया। यह शानदार मैच था जो रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। मुझे लगता है कि दोनों टीमों को अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व होना चाहिए।' 

मिचेल ने इसके साथ ही कहा कि श्रृंखला की मिली यह जीत उनके लिए काफी मायने रखती है। उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड की कई टीमें अतीत में भारत का दौरा कर चुकी हैं और हर बार जब आप यहां आते हैं तो कुछ न कुछ सीखते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस टीम के साथ हमने यहां जो हासिल किया है, उस पर टीम के सभी सदस्यों को बहुत गर्व है। स्वदेश लौटते समय सबके चेहरों पर बड़ी मुस्कान होगी।' 

मिचेल से जब वनडे श्रृंखला की जीत को न्यूजीलैंड की भारत में टेस्ट श्रृंखला में जीत से तुलना करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि दोनों जीत से पता चलता है की टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ‘भारत को उसकी धरती पर किसी भी प्रारूप में हराना कभी आसान नहीं होता। इस टीम के साथ ऐसा करना न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत खास है।' 