क्राइस्टचर्च : डेरिल मिचेल के 118 गेंद में बनाए गए 119 रन की बदौलत न्यूजीलैंड ने रविवार को यहां पहले वनडे में वेस्टइंडीज को सात रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। मिचेल के सातवें वनडे शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 269 रन का स्कोर बनाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने अपना सातवां अर्धशतक जमाया। उनके अलावा जस्टिन ग्रीव्स (38 रन) और रोमारियो शेफर्ड (26 रन) ने 53 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। आखिरी दो गेंद पर वेस्टइंडीज को नौ रन चाहिए थे, लेकिन वे केवल एक रन ही बना पाए जिससे स्कोर छह विकेट पर 262 रन रहा। हेगले ओवल में मुश्किल परिस्थितियों में दोनों टीमों के बल्लेबाजों को जूझना पड़ा। तेज हवा के कारण बाउंड्री लगाना लगभग नामुमकिन हो गया।

न्यूजीलैंड ने शॉर्ट गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया जिससे वेस्टइंडीज की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। तीसरे ओवर में जॉन कैंपबेल (04) का विकेट गंवाने के बाद एलिक एथेनाजे और कीसी कार्टी ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी निभाई। एथेनाजे ने 29 और कार्टी ने 32 रन बनाए। कप्तान शाई होप ने 45 गेंद में 37 रन बनाकर स्कोरिंग गति बढ़ाई।

रदरफोर्ड ने 46वें ओवर में आउट होने से पहले 61 गेंद में 55 रन बनाकर रन गति बढ़ाई। लेकिन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। मिचेल ने न्यूजीलैंड के लिए तीसरे विकेट के लिए डेवोन कॉनवे के साथ 67 रन और पांचवें विकेट के लिए माइकल ब्रेसवेल (35) के साथ 69 रन जोड़े। कॉनवे ने शीर्ष क्रम में 58 गेंद में 49 रन बनाए।

न्यूजीलैंड के पहले चार बल्लेबाज होप के हाथों स्टंप के पीछे कैच आउट हुए जिनमें रचिन रवींद्र (4) और विल यंग शामिल थे। यंग अपने 50वें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में शून्य पर आउट हुए। इस समय स्कोर दो विकेट पर 24 रन था और मिचेल बल्लेबाजी के लिए उतरे। कॉनवे 91 रन और टॉम लाथम (18) 123 रन के स्कोर पर आउट हुए। मिचेल ने सूत्रधार की तरह खेलते हुए आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी की। उन्होंने 61 गेंद में अपना अर्धशतक और फिर 107 गेंद में 12 चौके और दो छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया।