स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के लिए बुरी खबर है। लंबे समय से चली आ रही पीठ की चोट ने उन्हें एक बार फिर परेशान कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक, वह 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले एशेज सीरीज के पहले मैच से बाहर हो सकते हैं, और उनकी पूरी टेस्ट सीरीज में भागीदारी भी अब संदिग्ध मानी जा रही है।

कैरेबियाई दौरे से चली आ रही तकलीफ

जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान कमिंस की पीठ में खिंचाव आया था। इसके बाद से वह किसी भी मैच में नहीं खेले हैं। हालिया मेडिकल स्कैन में पाया गया कि उनकी कमर की हड्डी के पास का हिस्सा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है।

पर्थ टेस्ट से होंगे बाहर, सीरीज पर संकट

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कमिंस पहले टेस्ट से तो निश्चित रूप से बाहर रहेंगे, लेकिन अगर रिकवरी में सुधार नहीं हुआ, तो वह पूरी पांच मैचों की एशेज सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। टीम प्रबंधन अब उनके स्थान पर कार्यवाहक कप्तान नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।

स्टीव स्मिथ बन सकते हैं कार्यवाहक कप्तान

कमिंस के बाहर होने की स्थिति में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। स्मिथ के पास कप्तानी का व्यापक अनुभव है और वह पहले भी कई मौकों पर कमिंस की अनुपस्थिति में नेतृत्व संभाल चुके हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पर जल्द फैसला ले सकता है।

बॉलिंग लाइनअप में होगा बदलाव

कमिंस की जगह तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को टीम में शामिल किया जा सकता है। अनुभवी तिकड़ी मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने मुख्य बॉलिंग अटैक को बरकरार रखेगा, लेकिन कप्तान की गैरमौजूदगी से टीम संतुलन पर असर पड़ेगा।

कमिंस बोले- वापसी में लगेगा वक्त

कमिंस ने हाल ही में कहा था, “मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक महीने या छह हफ्तों तक मैदान से दूर रहूँगा। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन सुधार जारी है।” उन्होंने बताया कि वे जल्दबाज़ी में वापसी नहीं करना चाहते, ताकि चोट दोबारा न उभरे।

ऑस्ट्रेलिया की तैयारी को बड़ा झटका

कमिंस की चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह 2018 से एशेज ट्रॉफी की रक्षा में टीम के मुख्य आधार रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और गेंदबाज़ी दोनों ही टीम की सफलता के लिए अहम रही हैं। उनकी गैरमौजूदगी से टीम की रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है।