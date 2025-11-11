स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन आज 11 नवंबर को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने स्थिर प्रदर्शन और आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने भारतीय T20 टीम में मजबूत जगह बनाई है। इसी बीच, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से उन्हें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं लेकिन यह संदेश केवल बधाई नहीं, बल्कि एक संकेत भी माना जा रहा है। क्रिकेट जगत में चर्चा है कि सैमसन IPL 2026 से पहले एक बड़े ट्रेड के तहत चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ सकते हैं।

CSK और RR के बीच बड़े ट्रेड की तैयारी

रविवार, 9 नवंबर को यह खबर सामने आई कि IPL इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड्स में से एक जल्द हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक अहम डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें सैमसन को CSK में शामिल किया जा सकता है। इस डील के तहत, चेन्नई अपने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान भेज सकती है। जडेजा लंबे समय से CSK का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन पिछले सीजन के बाद उनके फ्रेंचाइज़ी के साथ संबंधों में कुछ तनाव की चर्चा रही थी। इसके साथ ही, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन का नाम भी इस संभावित डील में जुड़ गया है। करन को भी जडेजा के साथ राजस्थान जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यह सौदा होता है, तो यह IPL इतिहास का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खिलाड़ी एक्सचेंज साबित हो सकता है।

More power to you, Sanju! Wishing you a super birthday! 🥳💛#WhistlePodu pic.twitter.com/f2lE6pWkPy — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 11, 2025

संजू सैमसन का करियर और वर्तमान स्थिति

संजू सैमसन ने IPL 2013 से अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से उन्होंने निरंतर प्रदर्शन से खुद को एक भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान के रूप में स्थापित किया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में, उन्होंने टीम को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया और प्लेऑफ तक कई बार नेतृत्व किया। साथ ही, भारतीय टीम में उन्होंने T20 और ODI फॉर्मेट में अहम भूमिका निभाई है। उनकी बल्लेबाज़ी शैली, शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी टीम के लिए एक आदर्श कप्तान विकल्प बनाती है, ख़ासकर तब जब एमएस धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें लगातार बढ़ रही हैं।

CSK का सोशल मीडिया संदेश : इशारा या संयोग?

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) अकाउंट पर सैमसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। पोस्ट में लिखा था, "आपको और शक्ति मिले, संजू! जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!' इस संदेश के बाद फैंस ने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद यह बधाई किसी संभावित ट्रेड की ओर इशारा है। पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आईं, जहां कई यूजर्स ने लिखा, “CSK में स्वागत है, संजू!'

रिटेंशन और ट्रेड की आधिकारिक घोषणा का इंतजार

फिलहाल, दोनों फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने इस ट्रेड डील पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। माना जा रहा है कि IPL 2026 सीजन के लिए रिटेंशन सूची 15 नवंबर को घोषित की जाएगी। तब तक क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या यह ऐतिहासिक ट्रेड वाकई हकीकत बन पाएगा।