खेल डैस्क : चेपॉक के मैदान पर ऐसा पहली बार हुआ है जब सनरइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। इससे पहले यहां हुए 5 मुकाबलों में चेन्नई ही जीती थी। चेन्नई की हार के पीछे पहले खेलते हुए बनाया कम स्कोर रहा। मैच खत्म होने के बाद धोनी ने हार के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि हम लगातार विकेट खोते रहे और पहली पारी में विकेट थोड़ा बेहतर था। यहां 155 रन उचित स्कोर नहीं था क्योंकि पिच बहुत ज्यादा टर्न नहीं कर रही थी। हां, 8-10वें ओवर के बाद यह तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ा दो-तरफा हो गई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो सामान्य से अलग था, मुझे लगता है कि हम बोर्ड पर कुछ और रन बना सकते थे।

धोनी ने कहा कि दूसरी पारी में थोड़ी मदद मिली, हमारे स्पिनरों की गुणवत्ता अच्छी थी और उन्होंने सही क्षेत्रों में गेंदबाजी की और यह थोड़ा रुककर भी आ रहा था, लेकिन हम 15-20 रन से पीछे रह गए। मुझे लगता है कि उन्होंने (ब्रेविस) वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की और हमें मध्य क्रम में कुछ ऐसा ही करने की जरूरत थी, जहां स्पिनरों के आने पर हम थोड़ा संघर्ष करते रहे हैं, यह ऐसा समय है जब हमें बल्लेबाजी के जरिए ऐसा करने की जरूरत है, जहां आप अपने क्षेत्रों को चुनें या अपने क्षेत्र में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि हम यहीं कमी कर रहे हैं और वास्तव में हावी नहीं हो पा रहे हैं और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप हावी होना चाहते हैं।

