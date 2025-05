खेल डैस्क : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। शमी ने आईपीएल इतिहास में चौथी बार पारी की पहली गेंद पर विकेट चटकाकर यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है।



शमी ने इन बल्लेबाजों को किया शिकार

जैक्स कैलिस (दुबई, 2014)

केएल राहुल (वानखेड़े, 2022)

फिल सॉल्ट (अहमदाबाद, 2023)

शेख रशीद (चेन्नई, 2025)

यह सभी बल्लेबाज दाएं हाथ के हैं। साल 2024 में शमी चोट के कारण आईपीएल खेल नहीं पाए थे। अगर वहां यह रिकॉर्ड बनाते तो वह 2022 से लेकर 2025 तक लगातार 4 साल यह रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन जाते।

