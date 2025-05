खेल डैस्क : चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच आईपीएल 2025 के 43वें मुकाबले के दौरान एक अनोखी घटना ने क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान खींचा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सीएसके के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के क्रीज पर आने के बाद अंपायरों ने उनके बल्ले की जांच के लिए खेल को रोक दिया। यह घटना न केवल चर्चा का विषय बनी, बल्कि आईपीएल 2025 में बल्ले के नियमों को सख्ती से लागू करने की नई पहल को भी उजागर करती है।

क्या हुआ था?

जडेजा जब बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो अंपायरों ने उनके बल्ले की जांच का फैसला किया। यह कोई आकस्मिक कदम नहीं था, बल्कि आईपीएल 2025 में बल्ले के आकार और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक व्यापक पहल का हिस्सा था। इस पहल के तहत, मैदानी अंपायरों को खेल के दौरान किसी भी समय बल्ले की जांच करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह पुष्टि हो सके कि बल्ला वैश्विक क्रिकेट नियमों (एमसीसी लॉ 5) के तहत निर्धारित मानकों का पालन करता है। नियमों के अनुसार, बल्ले को बैट गेज से गुजरना होता है, जिसमें ब्लेड की चौड़ाई 4.25 इंच, गहराई 2.64 इंच और किनारे की मोटाई 1.56 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जांच के दौरान, जडेजा का बल्ला इस मानक बैट गेज से नहीं गुजर पाया। संभवतः इसका आकार स्वीकृत सीमा से बाहर था, जिसके कारण अंपायरों ने बल्ले को बदलने का निर्देश दिया।

what is this jadeja bro #CSKvsSRHpic.twitter.com/dodzVKoMNI https://t.co/PbTnwKuLOU