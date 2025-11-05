हरारे : जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान सीन विलियम्स को उनके देश के लिए फिर से नहीं चुना जाएगा क्योंकि उन्होंने खुलासा किया है कि नशीली दवाओं की लत के कारण उन्होंने कुछ मैच नहीं खेले थे, राष्ट्रीय महासंघ ने यह जानकारी दी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस बात की जांच की कि सितंबर में टी20 विश्व कप क्वालीफाइंग प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर विलियम्स ने अचानक टीम से नाम वापस क्यों ले लिया। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने एक बयान में कहा, जांच के दौरान विलियम्स ने खुलासा किया कि वह नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे हैं और स्वेच्छा से पुनर्वास में प्रवेश कर चुके हैं।'

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कहा कि विलियम्स का नाम प्रतियोगिता में संभावित नशीली दवाओं के परीक्षण के कारण हटने की संभावना है। जिम्बाब्वे ने अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के लिए 8 टीमों के अफ्रीकी टूर्नामेंट की मेजबानी की और उसे जीता भी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि विलियम्स ने किस दवा का सेवन करने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि उनका अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है, हालांकि इसने पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए उनकी सराहना की।

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कहा कि 39 वर्षीय बल्लेबाज के नाम पर राष्ट्रीय टीम में दोबारा विचार नहीं किया जाएगा और इस साल के अंत में समाप्त होने पर उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। विलियम्स ने 2005 में जिम्बाब्वे के लिए पदार्पण किया और 20 वर्षों तक अपने देश के लिए खेलते रहे। उन्होंने 24 टेस्ट, 164 एकदिवसीय और 85 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 154 रन पिछले दिसंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ आया था।

जिम्बाब्वे के एक अन्य पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने 2022 में कहा था कि कोकीन के सेवन के कारण उन्हें मैच फिक्सरों द्वारा ब्लैकमेल किया गया था। टेलर ने किसी भी मैच में फिक्सिंग से इनकार किया, लेकिन भारत दौरे पर फिक्सरों से 15,000 डॉलर लेने की बात स्वीकार की। क्रिकेट के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों का उल्लंघन करने और कोकीन मेटाबोलाइट के लिए सकारात्मक परीक्षण के कारण उन पर साढ़े तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 39 वर्षीय टेलर प्रतिबंध पूरा करने के बाद अगस्त में राष्ट्रीय टीम में वापस लौट आए।

