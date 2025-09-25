स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहेंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ कर दिया है कि पंत अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद से तेज चल रही है। अगरकर का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे तक पंत मैदान पर वापसी कर सकते हैं।

अगरकर का साफ संदेश

अगरकर ने कहा, “ऋषभ उप-कप्तान हैं और बेहद अहम खिलाड़ी भी। दुर्भाग्य से, वह इस सीरीज़ के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। हमें उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका के लिए उपलब्ध होंगे।”

उनके इस बयान ने पंत की फिटनेस को लेकर चल रही अटकलों को विराम दिया और टीम मैनेजमेंट की रणनीति भी साफ कर दी।

चोट और जुझारूपन की कहानी

मैनचेस्टर टेस्ट में क्रिस वोक्स की यॉर्कर ने पंत के दाहिने पैर की अंगुली कुचल दी थी। इसके बावजूद उन्होंने मैदान पर टिककर 479 रन बनाए, जिनमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे। यही प्रदर्शन बताता है कि टीम को उनकी कितनी ज़रूरत है।

चयनकर्ताओं की उम्मीदें

अगरकर ने पंत की टाइमलाइन को लेकर कहा कि वेस्टइंडीज़ सीरीज़ में वह नज़र नहीं आएँगे, लेकिन उसके बाद वापसी के बेहद करीब होंगे। उनका मानना है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले पंत पूरी तरह तैयार हो सकते हैं, जिससे टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बड़ा सहारा मिलेगा।

अभी भले ही पंत मैदान से बाहर हों, लेकिन उनकी फिटनेस और वापसी की उम्मीद पर सभी की नजरें टिकी हैं। अजीत अगरकर की अपडेट ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का यह स्टार जल्द ही एक बार फिर टीम का अहम हिस्सा बनने जा रहा है।