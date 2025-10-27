सिडनी: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर शायद आखिरी बार वनडे मैच खेला। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे वनडे में दोनों ने मिलकर 168 रनों की नाबाद साझेदारी कर भारत को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। रोहित ने शतक जड़ा, जबकि कोहली 74 रन बनाकर नाबाद रहे।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोनों भारतीय दिग्गज भविष्य में बिग बैश लीग (BBL) में खेलते नजर आएंगे? दरअसल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने संकेत दिया है कि BBL भविष्य में भारतीय सितारों के लिए अपने दरवाज़े खोल सकता है। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन के सिडनी थंडर से जुड़ने के बाद इस चर्चा ने और ज़ोर पकड़ लिया है।

ग्रीनबर्ग ने कहा, 'हमें लगता है कि निकट भविष्य में यह संभव है। अश्विन का जुड़ना हमारे लिए बड़ा पल है और यह दिखाता है कि भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी BBL को कितना मज़बूत बना सकती है।'

उन्होंने यह भी बताया कि अगर लीग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट (निजी निवेश) की अनुमति मिलती है, तो इससे BBL के पास इतनी आर्थिक क्षमता होगी कि वह कोहली और रोहित जैसे सुपरस्टार्स को आकर्षित कर सके।

फिलहाल यह एक रणनीतिक योजना है, कोई पक्का ऐलान नहीं। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की यह सोच दर्शाती है कि भविष्य में भारतीय दिग्गजों को BBL में देखने का सपना शायद हकीकत बन जाए। अश्विन का उदाहरण अब एक ‘मॉडल केस’ बन गया है, जिससे पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग्स में उतर सकते हैं।