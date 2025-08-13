डार्विन (ऑस्ट्रेलिया) : दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश पर मंगलवार को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20आई मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का जुर्माना लगाया गया। बॉश ने खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया, जो 'किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, व्यवहार या हावभाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया भड़काने' से संबंधित है।

यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर में हुई, जब बेन ड्वारशुइस को आउट करने के बाद बॉश ने बल्लेबाज से बाहर निकलने के लिए डगआउट की ओर इशारा किया जिससे बल्लेबाज आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता था। इस अपराध के लिए, बॉश के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। उन्होंने आईसीसी मैच अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई।

दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था, जो 1-0 से पिछड़ रहा था और श्रृंखला को निर्णायक मुकाबले तक ले जाना चाहता था। एक अस्थिर शुरुआत के बाद युवा डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार पारी ने मेहमान टीम को सहारा दिया, जिन्होंने केवल 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाकर 218/7 का स्कोर बनाया। 22 वर्षीय ब्रेविस, जिन्होंने केवल 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे कम उम्र के पुरुष टी20आई शतकधारी बने और अपने देश के लिए दूसरा सबसे तेज टी20आई शतक बनाया।

जवाब में टिम डेविड के 24 गेंदों में अर्धशतक ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन बॉश और क्वेना मफाका के तीन-तीन विकेटों ने मेजबान टीम को 165 रन पर आउट कर दिया जिससे दक्षिण अफ्रीका 53 रनों से जीत गया। श्रृंखला का निर्णायक मैच 19 अगस्त से शुरू होने वाले एकदिवसीय मैच से पहले शनिवार 16 अगस्त को केर्न्स में होगा।

