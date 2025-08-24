मैके (ऑस्ट्रेलिया) : वियान मुल्डर और दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को मैके में हुए अंतिम वनडे में दक्षिण अफ्रीका की बेरहमी से करारी शिकस्त के बाद एक नया निम्नतम स्तर छुआ जबकि ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली ने नई ऊंचाइयों को छुआ। दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-0 की अजेय बढ़त गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में मेहमान टीम को कोई रियायत नहीं दी। कप्तान मिशेल मार्श और आक्रामक बल्लेबाज ट्रैविस हेड से दूर रही यह शानदार पारी तीसरे वनडे में लौट आई।

ऑस्ट्रेलिया ने 431/2 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कोनोली ने अपने शानदार 5 विकेटों से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की पारंपरिक स्पिन गेंदों से मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया। 22 साल और दो दिन बाद कॉनॉली ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने क्रेग मैकडरमॉट का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ 22 साल 204 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था।

कॉनॉली की गेंदबाजी के जादू ने दक्षिण अफ्रीका को झकझोर कर रख दिया और अंततः 276 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जो रनों के लिहाज से उनकी सबसे बड़ी हार का अंतर था। कॉनॉली ने 6 ओवरों में 22 रन देकर 5 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया ने सांत्वना जीत का जश्न मनाया।

पहली पारी में मार्श (100) और हेड (142) ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद मैके में तेज धूप खिली। सीरीज का रुख पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में था और इस विस्फोटक जोड़ी ने यह सुनिश्चित किया कि यह साझेदारी बरकरार रहे। सलामी जोड़ी ने 250 रनों की साझेदारी करके आंकड़ा बढ़ाया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस प्रारूप में पांचवीं सबसे बड़ी साझेदारी थी। कैमरून ग्रीन भी इस टीम में शामिल हुए उन्होंने जी-जान से खेला और इस धमाकेदार पारी में अपना योगदान दिया।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इस प्रारूप में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने में मात्र 47 गेंदें लीं। एलेक्स कैरी ने अपनी बाउंड्री लगाने की क्षमता का प्रदर्शन किया और 37 गेंदों में 50* रनों की तेज़ पारी खेली। शीर्ष तीन बल्लेबाजों ने शतक जड़े और 50 ओवर के प्रारूप में यह ऐसा दूसरा मौका था, इससे पहले 2015 में जोहान्सबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया था।

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विनाशकारी रणनीति अपनाई, मुल्डर आदर्श बल्लेबाज बनकर उभरे। मुल्डर, जिन्होंने पिछले महीने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ब्रायन लारा के 400 रनों के यादगार शतक को न खेलने के अपने फैसले के लिए सुर्खियां बटोरीं, ने अपने सात ओवर के स्पेल में 13.30 की औसत से 93 रन लुटाए। मुल्डर की इकॉनमी उन खिलाड़ियों में दूसरी सबसे खराब है जिन्होंने वनडे में कम से कम छह ओवर फेंके हैं। वह आयरलैंड के केविन ओ'ब्रायन के 13.57 के औसत से पीछे हैं, जो उन्होंने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल किया था।