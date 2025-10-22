एडिलेड : भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के निराशाजनक प्रदर्शन का बचाव किया है। कोटक का कहना है कि दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन बारिश और मौसम की बाधाओं ने उनका लय हासिल करना मुश्किल बना दिया।

बारिश ने बिगाड़ा बल्लेबाजों का खेल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले वनडे में बारिश के कारण मैच को 26 ओवर प्रति पारी कर दिया गया। भारत को इस मुकाबले में डीएलएस नियम के तहत सात विकेट से हार झेलनी पड़ी। कोहली और रोहित, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में वापसी की थी, बड़ी पारी नहीं खेल सके। रोहित ने 14 गेंदों पर 8 रन, जबकि कोहली 8 गेंदों पर शून्य पर आउट हुए, यह कोहली का ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहला “डक” था।

कोच कोटक ने कहा, “दोनों ही काफी अनुभवी हैं। जब चार-पांच बार मैच रुकता है और खिलाड़ी बार-बार मैदान से अंदर-बाहर आते हैं, तो लय बनाए रखना आसान नहीं होता। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता, तो उन्हें भी यही दिक्कत आती।”

पूरी तैयारी थी, जल्दबाजी में नतीजे न निकालें

कोटक ने जोर देकर कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने सीरीज से पहले पर्याप्त अभ्यास किया था। उन्होंने कहा, “ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी की थी। अभी उनके बारे में राय बनाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन वे आईपीएल में लगातार खेल रहे हैं और अच्छी फिटनेस में हैं।”

उन्होंने बताया कि बीसीसीआई और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) दोनों खिलाड़ियों की तैयारियों और फिटनेस पर लगातार नजर रख रहे थे। कोटक ने कहा, “हमें उनकी तैयारी, फिटनेस और ट्रेनिंग रूटीन की जानकारी रहती है। कभी-कभी हमें उनके वीडियो भी मिलते हैं। ऐसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए।”

अनुभव और आत्मविश्वास पर भरोसा

कोटक का मानना है कि रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ी अपने अनुभव के दम पर जल्द ही वापसी करेंगे। कोटक ने कहा, “दोनों के पास अपार अनुभव है। वे जानते हैं कि अलग परिस्थितियों में कैसे एडजस्ट करना है। एक-दो मैच से उनके कौशल पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा।” उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाज अगले दो मुकाबलों में अच्छी लय और रन के साथ लौटेंगे। “उन्होंने नेट सेशन में शानदार बल्लेबाजी की है। उनका दृष्टिकोण और समर्पण प्रेरणादायक है।”