Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

सिडनी : कैंसर से उबर रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज निक मैडिनसन प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में बिग बैश लीग (बीबीएल) से वापसी करेंगे। पूर्व टेस्ट बल्लेबाज ने सिडनी थंडर के साथ दोबारा अनुबंध किया है। थंडर ने मंगलवार को मैडिनसन के लिए एक सत्र का नया अनुबंध घोषित किया, जहां टीम के जनरल मैनेजर ट्रेंट कोपलैंड ने 33 वर्षीय इस खिलाड़ी के इस समर में वापसी की घोषणा की। 

मैडिनसन ने आखिरी बार इस साल मार्च में न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड मैच खेला था। इसके बाद उन्हें कैंसर का पता चला। जुलाई में उन्होंने नौ सप्ताह की कीमोथेरेपी पूरी की, लेकिन कैंसर उनके पेट और फेफड़ों तक फैल गया था। हालांकि उनका इलाज सफल रहा और उन्होंने फिर से अभ्यास शुरू दिया है। वह सिडनी में ईस्टर्न सबअर्ब्स के लिए चार क्लब मुकाबले खेल चुके हैं। 

मैडिनसन ने कहा, 'मैं थंडर के साथ बने रहकर बहुत खुश हूं। हाल के समय में मुझे कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन मुझे अपने दोस्तों, परिवार और क्लब से जबरदस्त समर्थन मिला। अब मैं बस पूरी तरह ध्यान लगाकर सीजन शुरू करने के लिए उत्सुक हूं और उम्मीद है कि इस बार हम पिछले साल से एक कदम आगे बढ़ सकेंगे।' 

मैडिनसन ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के लिए तीन टेस्ट मैच खेले थे, जबकि उनके द्वारा खेले गए छह अंतरराष्ट्रीय टी-20 में से आखीरी मैच 2018 में आया था। उन्होंने अपने बीबीएल करियर की शुरुआत सिडनी सिक्सर्स से की थी, इसके बाद वह विक्टोरिया चले गए और 2018-19 में मेलबर्न स्टार्स और 2021-22 में मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़े। 