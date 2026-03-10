स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच Gautam Gambhir ने टूर्नामेंट के सबसे अहम पल का खुलासा किया है। उनके अनुसार Sanju Samson की वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 97* रन की शानदार पारी भारत के पूरे अभियान का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस मैच ने न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि आगे के मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक क्रिकेट खेलने का भरोसा भी दिया। इसके बाद टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

गंभीर ने बताया अभियान का अहम मोड़

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया मैच टीम के लिए बेहद अहम था। उन्होंने बताया कि उस मुकाबले में जीत हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि टीम को लगभग 200 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करना था। गंभीर के अनुसार, यह मुकाबला लगभग क्वार्टरफाइनल जैसा था और उस दबाव भरे मैच में संजू सैमसन ने जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उसने पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि उस पारी के बाद टीम को यह भरोसा मिल गया था कि भारत बड़े मैचों में भी आक्रामक और प्रभावी क्रिकेट खेल सकता है।

संघर्ष के बाद चमके संजू सैमसन

संजू सैमसन का इस टूर्नामेंट तक का सफर आसान नहीं रहा था। लंबे समय तक टीम से अंदर-बाहर होने और लगातार मौके न मिलने के कारण वह आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब खराब फॉर्म के कारण उन्होंने मुख्य विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह खो दी और Ishan Kishan को मौका मिला। हालांकि टूर्नामेंट में मिले शुरुआती अवसरों में भी सैमसन बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके। लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, उन्होंने अपने खेल का स्तर पूरी तरह बदल दिया और अहम मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया।

नॉकआउट मुकाबलों में दिखाया दम

वेस्टइंडीज के खिलाफ 97* रन की पारी से शुरुआत करते हुए संजू सैमसन ने टूर्नामेंट के अहम मैचों में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और इसके बाद सेमीफाइनल व फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। उनकी क्लीन हिटिंग और आक्रामक बल्लेबाजी ने विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं और भारत को बड़े स्कोर बनाने में मदद मिली।

रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से बनाया इतिहास

संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार आंकड़े दर्ज किए। उन्होंने पांच पारियों में 80 से अधिक की औसत और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने Virat Kohli का 2014 टी20 वर्ल्ड कप में बनाया गया 319 रन का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज Sahibzada Farhan रहे, जिन्होंने 383 रन बनाए।

खास सूची में शामिल हुए सैमसन

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की खास सूची में भी शामिल हो गए। इस सूची में पहले से Virat Kohli और Shahid Afridi जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 24 छक्के लगाए, जो किसी एक टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों में से एक है।