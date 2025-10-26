स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के बल्लेबाजी के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत जोरदार तरीके से किया, जब उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे ODI में भारत को नौ विकेट से जीत दिलाई। इस मुकाबले में दोनों ने 168 रनों की नाबाद साझेदारी बनाई, जिसमें रोहित ने 121* और विराट ने 74* रन बनाए।

इस प्रदर्शन ने यह दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों के पास अभी भी दबाव में शानदार खेल दिखाने की क्षमता है। हालांकि, अब दोनों खिलाड़ी केवल 50-ओवर फॉर्मेट में सक्रिय हैं, और उनके अंतरराष्ट्रीय भविष्य पर सवाल उठते रहते हैं। 2027 ODI विश्व कप की दृष्टि से उनकी फॉर्म और फिटनेस पर नजर रखी जा रही है।

नए ODI कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच लंबे अंतराल में रोहित और विराट के साथ अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। गिल ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद निर्णय लिया जाएगा कि खिलाड़ियों को कैसे खेल में बनाए रखा जाए।

आगामी अंतरराष्ट्रीय मैच:

दक्षिण अफ्रीका सीरीज: 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर 2025

न्यूजीलैंड सीरीज: 11 जनवरी 2026 से

इसके अलावा, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 से हो रही है। रोहित और विराट अपने-अपने टीमों के लिए इस घरेलू टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। यह उनके लिए मैच फिटनेस बनाए रखने और दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी का जरिया होगा।

सिडनी में शानदार प्रदर्शन और भविष्य के शेड्यूल को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि रोहित और विराट का 2027 विश्व कप का सपना अभी भी जीवित है। फैन्स अब इस पर नजर रखेंगे कि दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में कैसे संतुलन बनाए रखते हैं।

