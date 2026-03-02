स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर एट्स मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की नाबाद 97 रन की पारी ने न सिर्फ भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, बल्कि पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री को भी प्रभावित किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस हाई-प्रेशर मैच में सैमसन ने जबरदस्त धैर्य और नियंत्रण दिखाया। शास्त्री का मानना है कि यह पारी सैमसन के अंतरराष्ट्रीय करियर में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

“उनके पास सब कुछ था” – शास्त्री की खुलकर तारीफ

द ICC रिव्यू पर बातचीत के दौरान Ravi Shastri ने सैमसन की बल्लेबाजी को खास बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, बल्कि एक परिपक्व और संतुलित प्रदर्शन था। शास्त्री के मुताबिक, सैमसन के खेल में टाइमिंग, प्लेसमेंट, ताकत और क्लास – सब कुछ नजर आया। लेकिन सबसे प्रभावशाली पहलू यह रहा कि जब उनके आसपास विकेट गिरते रहे, तब भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। बड़े मुकाबले और विशाल दर्शक संख्या के बावजूद वह पूरी तरह शांत और केंद्रित रहे।

नॉकआउट दबाव में दिखाई परिपक्वता

यह मुकाबला कोई साधारण लीग मैच नहीं था, बल्कि नॉकआउट चरण का निर्णायक मुकाबला था। शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मैचों में मानसिक मजबूती सबसे अहम होती है। Sanju Samson ने 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। शास्त्री ने कहा कि सैमसन के टैलेंट पर कभी सवाल नहीं उठे, लेकिन उनकी निरंतरता को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। इस पारी के जरिए उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया और करोड़ों प्रशंसकों को खुश किया।

मुश्किल लक्ष्य, लेकिन सैमसन का नियंत्रण बरकरार

टारगेट का पीछा करते हुए भारत को झटका तब लगा जब कप्तान Suryakumar Yadav 18 रन बनाकर आउट हो गए। टीम दबाव में थी, लेकिन सैमसन ने पारी को संभाले रखा। उन्होंने Tilak Varma (27 रन) और Hardik Pandya (17 रन) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं। हालांकि जीत के रन आखिरी ओवर में बने, लेकिन सैमसन का मैच पर नियंत्रण पूरे समय स्पष्ट दिखा। उन्होंने जोखिम और संयम के बीच संतुलन बनाए रखा।

करियर के लिए टर्निंग पॉइंट?

शास्त्री का मानना है कि यह पारी सैमसन के करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। लंबे समय से उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही थी, खासकर बड़े टूर्नामेंट में। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर भी दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं।

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टक्कर

अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी। यह मुकाबला मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सैमसन की शानदार फॉर्म टीम के लिए सही समय पर आई है, जिससे नॉकआउट मुकाबले में आत्मविश्वास बढ़ा है।