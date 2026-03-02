स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि पाकिस्तान सुपर-8 चरण से बाहर हो गया। भारत से हार और फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं लगातार चर्चा में हैं। खासकर मोहम्मद आमिर के बयान ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने संजू सैमसन की तारीफ की, लेकिन साथ ही भारतीय टीम के प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए।

आमिर की भविष्यवाणी हुई गलत

भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले से पहले Mohammad Amir ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि भले ही पाकिस्तान बाहर हो जाए, लेकिन भारत को क्वालिफाई नहीं करना चाहिए।हालांकि नतीजा उनके बयान के बिल्कुल उलट रहा। भारत ने निर्णायक मैच जीतकर अंतिम चार में जगह बनाई और आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी तेज हो गई।

संजू सैमसन की पारी की सराहना

आमिर ने भारतीय बल्लेबाज Sanju Samson की नाबाद 97 रन की पारी को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि करो या मरो जैसे मैच में इस तरह की पारी खेलना आसान नहीं होता। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने 50 गेंदों में 97 रन बनाए। उस समय मैच का दबाव काफी ज्यादा था और स्टेडियम में 65 हजार से अधिक दर्शक मौजूद थे। आमिर ने माना कि सैमसन ने परिस्थितियों के अनुरूप परिपक्वता दिखाई और टीम को जीत दिलाई।

फिर भी भारतीय टीम पर सवाल

जहां एक ओर आमिर ने सैमसन की तारीफ की, वहीं उन्होंने भारतीय टीम की समग्र प्रदर्शन क्षमता पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि एक शानदार पारी टीम की कमियों को पूरी तरह नहीं छिपा सकती। आमिर के मुताबिक, भारत की फील्डिंग चिंता का विषय है, क्योंकि मैच के दौरान कई कैच छोड़े गए। उन्होंने यह भी कहा कि तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाजों को रन पड़ रहे हैं। आमिर का दावा है कि टीम एक गेंदबाज पर ज्यादा निर्भर दिखाई दे रही है।

पाकिस्तान की निराशा और बयानबाजी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ग्रुप चरण और सुपर-8 में अस्थिर खेल के कारण टीम बाहर हो गई। भारत से हार ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ाईं। ऐसे में पूर्व खिलाड़ियों के बयान चर्चा में हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में हार के बाद अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो बहस को और हवा देती हैं।

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से कड़ी टक्कर

अब टीम इंडिया 5 मार्च को मुंबई में सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच भारतीय टीम के लिए असली परीक्षा साबित हो सकता है। अगर भारत संतुलित प्रदर्शन करता है, तो वह फाइनल में जगह बनाने का मजबूत दावेदार रहेगा। वहीं, आलोचकों की नजरें भी इस मुकाबले पर टिकी होंगी कि टीम दबाव में किस तरह प्रदर्शन करती है।