स्पोर्ट्स डेस्क: एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचित किया है कि वह अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं। सीनियर चयन समिति 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम की घोषणा करेगी।

इंग्लैंड दौरे पर बुमराह के कार्यभार को नियंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में तीन टेस्ट मैच खेले थे। वह मौजूदा टी20 एशिया कप 2025 (T20 Asia Cup 2025) के लिए एक साल से भी ज्यादा समय बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय (T2OI) मैचों में लौटे हैं। बुमराह को हाल ही में ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के लिए आराम दिया गया था। हालांकि, मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि टूर्नामेंट में आगे किसी भी मैच के लिए उन्हें आराम दिए जाने की संभावना नहीं है।

पंत टेस्ट टीम में नहीं, जडेजा बेंगलुरु पहुंचे

भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान दाहिने पैर में लगी चोट से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, इसलिए वे पूरी श्रृंखला से बाहर हो गए थे। नारायण जगदीशन (Narayan Jagadishan) का टीम में बैकअप विकेटकीपर के रूप में स्थान बरकरार रखना तय है, जबकि ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) के अंतिम एकादश में उनकी जगह लेने की पूरी संभावना है।

अनुभवी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) अपने फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद से उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है।