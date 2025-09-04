स्पोर्ट्स डेस्क : जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने बुधवार को हरारे में एक अनोखा बल्लेबाजी कमाल करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया जबकि उनकी टीम तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका से चार विकेट से हार गई। 57 गेंदों में 81 रनों की तेज पारी खेलने वाले बेनेट आईसीसी के पूर्ण सदस्यों में बिना छक्का लगाए सर्वोच्च टी20आई स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

बेनेट की 12 चौकों से सजी पारी ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के 175-7 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। लेकिन उनकी इस पारी के बावजूद मेजबान टीम श्रीलंका को 5 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकी। 27 वर्षीय दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने फाफ डु प्लेसिस (79* बनाम बांग्लादेश, 2015) और बाबर आजम (79 बनाम न्यूजीलैंड) के संयुक्त रूप से पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

इस अनूठी सूची में अन्य उल्लेखनीय नाम मोहम्मद रिजवान (78 बनाम वेस्टइंडीज) और रिकी पोंटिंग (76 बनाम भारत) हैं। हालांकि सभी आईसीसी सदस्यों के बीच सर्वकालिक रिकॉर्ड मलावी के सामी सोहेल के नाम है जिन्होंने 2022 में लेसोथो के खिलाफ बिना पिचिंग किए नाबाद 94 रन बनाए थे। बेनेट की पारी टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से केवल 10 रन पीछे रह गई, जब उन्होंने दुष्मंथा चमीरा के खिलाफ स्कूप करने का प्रयास किया, लेकिन एक बेहतरीन यॉर्कर ने उनके स्टंप उखाड़ दिए।