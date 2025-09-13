नेशनल डेस्क: एशिया कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक चिंता की खबर सामने आई है। शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान ओपनिंग बल्लेबाज़ और उप-कप्तान शुभमन गिल के हाथ में चोट लग गई। गिल फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन चोट लगते ही उन्हें दर्द में मैदान से बाहर जाते देखा गया। यह खबर भारत के लिए उस समय आई है जब पूरी दुनिया की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर टिकी हैं।

अभ्यास के दौरान चोटिल हुए शुभमन गिल

शुभमन गिल अभ्यास के दौरान गेंद का सामना कर रहे थे, तभी एक गेंद उनके हाथ पर लग गई। चोट के बाद वह तुरंत दर्द से कराहते नजर आए। टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में गिल बर्फ के डिब्बे पर बैठे नजर आए, जहां वह घायल हाथ को थामे हुए थे।

कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर भी गिल से बातचीत करते नजर आए। साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा उनके पास रहे और पानी की बोतल तक खोलने में मदद की। हालांकि राहत की बात यह रही कि कुछ ही देर बाद गिल नेट्स पर लौट आए और अभ्यास जारी रखा।

भारत-पाक मैच से पहले बढ़ा तनाव

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही खास होता है। यह मैच रविवार, 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने शुरुआती मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया, जिसमें गेंदबाजी में कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने कमाल किया, जबकि बल्लेबाजी में गिल और अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की।

अब तक की ट्रॉफी हिस्ट्री

एशिया कप के इतिहास में भारत ने अब तक 8 बार खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 बार चैंपियन बन पाई है। यही वजह है कि इस मुकाबले को लेकर फैंस में खासा उत्साह है।